YPF concretó la adquisición total de Refinor, al comprar la participación del 50% que pertenecía a Hidrocarburos del Norte, del Grupo Integra.

Con esta operación, la petrolera estatal pasa a controlar el 100% del paquete accionario de la empresa, que continuará operando como parte del Grupo YPF.

La compañía destacó que la compra tiene un valor estratégico, ya que permite consolidar su presencia en el norte del país y asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán). Este conducto es clave para optimizar la logística de transporte y distribución de combustibles en toda la región del NOA.

Refinor opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas, y gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

Desde YPF señalaron que la operación garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región norte del país, además de permitir alinear los estándares y procesos de Refinor con las mejores prácticas de la empresa.

Hidrocarburos del Norte, ahora exsociedad en Refinor, pertenece al Grupo Integra, un holding empresarial argentino con presencia en energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Hasta la fecha, mantenía una participación del 50% en la empresa. /Mendozapost