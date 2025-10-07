YPF habilitó en su red de estaciones de servicio el pago de combustibles y productos con cargo directo a cuentas bancarias en dólares, convirtiéndose en la primera petrolera en ofrecer esta modalidad a escala nacional. La iniciativa, implementada mediante una nueva funcionalidad en la aplicación de la compañía y respaldada por Banco Santander, permite a los usuarios que cuentan con la opción "dinero en cuenta" y una cuenta corriente en dólares transferir fondos a la cuenta en moneda extranjera de YPF para saldar compras de nafta, gasoil, artículos de tienda y servicios en YPF Boxes.

La medida se enmarca en una propuesta impulsada a comienzos de año por el Ministerio de Economía —con el objetivo declarado de promover la remonetización y reactivar el consumo mediante el uso de dólares—, aunque hasta el momento la adhesión del comercio a los pagos en moneda extranjera había sido limitada y las operaciones, de acuerdo con fuentes del sector, casi inexistentes.

YPF habilita pago en dólares en sus estaciones de servicio

Según comunicó YPF, al iniciar la transacción la aplicación informará el importe equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que se corresponderá con el dólar comprador del Banco Nación (indicaron $1.455). La compañía aclaró que esta modalidad no configura una operación de cambio: no habrá compra ni venta de moneda extranjera, y los fondos en dólares se destinarán exclusivamente a consumos dentro del ecosistema YPF.

Asimismo, YPF señaló restricciones operativas: no se permitirán retiros en efectivo ni transferencias a terceros, ni pagos mixtos que combinen dólares y otras formas de pago. En caso de devolución, el reintegro deberá efectuarse a la misma cuenta bancaria en dólares desde la cual se originó el fondeo.

YPF habilita pago en dólares en sus estaciones de servicio

Guillermo Garat, presidente de YDI, destacó que la alternativa aporta "mayor flexibilidad y transparencia" a los clientes y subrayó la intención de la empresa de ofrecer soluciones digitales seguras y ágiles. La iniciativa busca ampliar las opciones de gestión de consumos para usuarios con cuentas en moneda extranjera, aunque su impacto dependerá de la adopción por parte de los consumidores y del ecosistema de comercios que acepte pagos en dólares.