YPF habilita pago en dólares en sus estaciones de servicio

YPF habilitó en su red de estaciones de servicio el pago de combustibles y productos con cargo directo a cuentas bancarias en dólares, convirtiéndose en la primera petrolera en ofrecer esta modalidad a escala nacional. La iniciativa, implementada mediante una nueva funcionalidad en la aplicación de la compañía y respaldada por Banco Santander, permite a los usuarios que cuentan con la opción "dinero en cuenta" y una cuenta corriente en dólares transferir fondos a la cuenta en moneda extranjera de YPF para saldar compras de nafta, gasoil, artículos de tienda y servicios en YPF Boxes.

La medida se enmarca en una propuesta impulsada a comienzos de año por el Ministerio de Economía —con el objetivo declarado de promover la remonetización y reactivar el consumo mediante el uso de dólares—, aunque hasta el momento la adhesión del comercio a los pagos en moneda extranjera había sido limitada y las operaciones, de acuerdo con fuentes del sector, casi inexistentes.

Según comunicó YPF, al iniciar la transacción la aplicación informará el importe equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que se corresponderá con el dólar comprador del Banco Nación (indicaron $1.455). La compañía aclaró que esta modalidad no configura una operación de cambio: no habrá compra ni venta de moneda extranjera, y los fondos en dólares se destinarán exclusivamente a consumos dentro del ecosistema YPF.

Asimismo, YPF señaló restricciones operativas: no se permitirán retiros en efectivo ni transferencias a terceros, ni pagos mixtos que combinen dólares y otras formas de pago. En caso de devolución, el reintegro deberá efectuarse a la misma cuenta bancaria en dólares desde la cual se originó el fondeo.

Guillermo Garat, presidente de YDI, destacó que la alternativa aporta "mayor flexibilidad y transparencia" a los clientes y subrayó la intención de la empresa de ofrecer soluciones digitales seguras y ágiles. La iniciativa busca ampliar las opciones de gestión de consumos para usuarios con cuentas en moneda extranjera, aunque su impacto dependerá de la adopción por parte de los consumidores y del ecosistema de comercios que acepte pagos en dólares.