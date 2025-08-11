En las últimas tres semanas, las estaciones de servicio de YPF en distintas ciudades del país registran un comportamiento inusual: los precios de los combustibles pueden modificarse dos o hasta tres veces en un mismo día.

Este esquema rompe con la histórica política de precios uniformes que caracterizó a la compañía y deja desconcertados tanto a los automovilistas como a los propios expendedores. A diferencia de lo que ocurre con otras petroleras como Shell o Axion, las variaciones ya no son decididas por los operadores de cada estación, sino que se aplican de manera centralizada por la empresa.

La dinámica genera escenas insólitas: conductores que cargan combustible por la mañana a un valor y, horas después, encuentran un precio distinto —a veces más alto y otras más bajo— en otra estación de la misma bandera.

Especialistas del sector apuntan que este comportamiento podría estar relacionado con medidas de desregulación del mercado dispuestas por el Gobierno nacional, aunque desde YPF no se han dado explicaciones oficiales.

Con la estructura de precios y componentes impositivos cambiando día a día, resulta cada vez más difícil para los consumidores prever el mejor momento o lugar para cargar, y hasta desaconsejable buscar estrategias para ahorrar algunos pesos en el tanque.