YPF selló acuerdo con la compañía energética italiana Eni por más de u$s20.000 millones

YPF y la italiana Eni suscribieron un acuerdo estratégico en Buenos Aires que pretende transformar a Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado (GNL). El documento firmado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Claudio Descalzi, CEO de Eni, constituye el Technical FID del proyecto Argentina LNG y plantea inversiones superiores a los u$s25.000 millones en infraestructura y u$s15.000 millones en el desarrollo de hasta 800 pozos.

El plan inicial contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, ampliable a 18 MTPA, con exportaciones estimadas en torno a u$s14.000 millones en la primera fase y hasta u$s20.000 millones en la segunda. La primera etapa prevé la instalación de dos plantas de licuefacción flotantes (FLNG) en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, cada una con 6 MTPA, lo que equivale a unos 60 millones de metros cúbicos diarios de gas procesado.

Sobre la distribución de responsabilidades, Claudio Descalzi explicó que “YPF será responsable del upstream, mientras que Eni liderará la parte licuefactora flotante”, señalando la experiencia de la firma italiana en proyectos similares en Mozambique y el Congo. Horacio Marín destacó que “este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación energética de Argentina”, subrayando la intención de posicionar al país como actor relevante en el mercado global de GNL.

En cuanto a plazos, Descalzi afirmó: “Nuestro objetivo es que el GNL argentino llegue al mercado antes de 2029”. El anuncio se produjo en simultáneo con reuniones entre el ejecutivo de Eni y autoridades nacionales, incluido el presidente Javier Milei, donde se repasaron los avances y los próximos pasos para la ejecución del megaproyecto.