La zafra azucarera 2025 avanza a paso firme en el NOA y Tucumán se consolida como la provincia líder en producción, con un 90% de avance en la molienda y más de 15,7 millones de toneladas de caña procesadas.

Según el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), actualmente 13 ingenios se encuentran en plena actividad, alcanzando los 175 días de molienda sin interrupciones significativas. Mientras algunos ingenios proyectan concluir la zafra en la segunda quincena de octubre, otros estiman extenderse hasta noviembre.

Producción azucarera en Tucumán

De acuerdo a los datos aportados por los ingenios y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Tucumán lleva molidas 15.712.999 toneladas de caña bruta, cifra que representa un crecimiento del 3% frente a las 15.342.182 toneladas registradas en la misma fecha de 2024.

La producción de azúcar físico ya alcanza 1.143.159 toneladas, compuestas por:

Azúcar blanco común tipo A: 713.171 toneladas

Azúcar crudo: 264.539 toneladas

Azúcar orgánico: 16.645 toneladas

Azúcar refinado: 148.804 toneladas

Producción de alcohol en Tucumán

Con 10 destilerías activas, la campaña de alcohol suma 159 días de actividad. Hasta la fecha se produjeron 255.987.951 litros de alcohol, un 5% más que en 2024.

De este volumen, 138.354.781 litros fueron deshidratados para bioetanol, equivalentes al 54% del alcohol hidratado total.

Avance en Salta y Jujuy

En contraste, los ingenios de Salta y Jujuy acumulan 139 días de actividad, con un 79% de avance en la zafra y 5.934.064 toneladas de caña bruta molida. Allí la producción de azúcar físico suma 405.633 toneladas, mientras que las destilerías generaron 155.263.094 litros de alcohol hidratado, de los cuales el 78% fue destinado a bioetanol.

Balance nacional

Con el fuerte impulso de Tucumán, la zafra azucarera argentina 2025 acumula hasta el momento:

21.647.063 toneladas de caña molida

1.548.792 toneladas de azúcar físico

411.251.045 litros de alcohol hidratado

Exportaciones de azúcar a EE.UU.

En paralelo, el Gobierno Nacional oficializó la Resolución 178/2025, que distribuye la cuota de exportación de azúcar crudo hacia Estados Unidos para el ciclo 2025-2026. La medida, que entró en vigor el 1 de octubre, asigna 44.178,3 toneladas a los ingenios del país, reforzando la presencia del azúcar argentino en el mercado internacional. / La Gaceta