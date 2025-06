Zafra azucarera: se desploma el precio internacional y crece la preocupación

Actualmente hay 13 ingenios que están en plena molienda en la provincia de Tucumán. Recientemente inició su actividad el ingenio Ñuñorco y solo resta que el Bella Vista se sume a la zafra 2025. Estiman que la fábrica adquirida por Salta Refresco comenzará su producción la próxima semana. Cabe recordar que hasta esta semana, la firma estuvo en conflicto por el despido de 64 trabajadores. Tras seis días de protesta y con la intervención del gobierno provincial hubo acuerdo y se logró la reincorporación de 47 trabajadores, el resto de los obreros aceptaron las indemnizaciones y quedaron desvinculados definitivamente.

Pero al intenso ritmo que le imprimen los establecimientos fabriles hay dos cuestiones que generan preocupación, uno es el precio del producto y el segundo el impacto de las heladas en los cañaverales.

Hasta el momento, a pesar de las bajas temperaturas registradas desde el ingreso del frente polar, no se registraron daños en los cultivos, según reportaron los productores.

Dónde si hay mayor incertidumbre y volatidad es en la cuestión económica de la actividad azucarera.

Los últimos datos que se manejan oficialmente dan cuenta que, en el mercado interno, la bolsa de 50 kilos cerró ayer en $ 27.891 (con IVA incluido), un aumento intradiario de, 0,44%.

La preocupación se vislumbra cuando los comercializadores observan las pizarras de Nueva York. La tonelada de azúcar crudo cotizó ayer a U$S 367,51, una caída diaria del 2,2% o casi U$S 8 menos que el valor del miércoles. En Londres, a su vez, el azúcar refinado también registró un descenso, del 1,7%, para terminar la jornada en U$S 467,10.

“El mercado mundial no deja de estar ajeno a la volatilidad que ha significado el anuncio de los aranceles por parte de la gestión del presidente de EEUU, Donald Trump”, señaló el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. El azúcar no es la excepción a la regla. Hubo, no obstante, una noticia que puede llegar a compensar la jornada negativa: el bioetanol de caña de azúcar mejoró un 2%, cerrando en $ 788,18.

En 41 días de la presente campaña, la caña molida bruta totaliza los 2.129.570 de toneladas, con 107.627 toneladas de azúcar físico producido, de acuerdo con el informe diario que se publica en el sitio web del Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ippat).