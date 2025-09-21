Con un avance del 82% de la zafra en la provincia, el ingenio Santa Bárbara concluyó su molienda el domingo 21 de septiembre, tras 126 días de actividad, según consignó el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol (Ipaat). Se trata de la primera planta, entre las 14 que operan en Tucumán, en dar por finalizada su campaña 2025.

Ubicado en el departamento de Río Chico, el ingenio había iniciado su molienda el 10 de abril y cerró la temporada con una producción de 64.665 toneladas de azúcar físico. Ese volumen representa un aumento de 13.319 toneladas respecto de la campaña anterior, cuando la planta había registrado 51.346 toneladas.

El incremento de producción se logró con una jornada menos de molienda respecto de 2024 —126 días en 2025 frente a 127 en la campaña precedente—, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa del establecimiento. En términos de materia prima, Santa Bárbara procesó 761.301 toneladas de caña bruta durante la campaña, superando en 110.043 toneladas lo que había triturado en 2024.

La mejora en la eficiencia se refleja también en el rendimiento fabril: la relación de azúcar físico respecto de caña bruta ascendió a 8,67% en 2025, frente al 8,18% registrado en 2024. Ese indicador evidencia una mayor capacidad de extracción de azúcar por tonelada de caña procesada.

Desde el Ipaat señalaron que «el ingenio superó su producción 2024 con menos días de molienda, lo cual refleja una buena campaña», y advirtieron que los números podrían ajustarse tras la presentación de la liquidación final de producción por parte del propio establecimiento.

El cierre de Santa Bárbara marca un hito inicial en el calendario de finalizaciones de zafra en Tucumán, donde resta aún la culminación de otras trece fábricas cuyas liquidaciones y balances permitirán consolidar la fotografía final de la temporada 2025 en la provincia.