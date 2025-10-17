“Atrapado robando” llega a Flow: cuándo y cómo ver la película gratis

La llegada de Atrapado robando al catálogo On Demand de Flow, disponible para alquiler sin costo entre el jueves 16 y el domingo 19, marca un hito para los amantes del cine criminal y la comedia negra. La nueva película de Darren Aronofsky, protagonizada por Austin Butler y Zoë Kravitz, se sumerge en el Nueva York de los años 90, donde el crimen y el humor se entrelazan en una narrativa que desafía los límites del género.

En el centro de la historia se encuentra Hank Thompson, interpretado por Austin Butler, un exjugador de béisbol cuya prometedora carrera se vio truncada por una lesión. Ahora, resignado a trabajar como camarero en un bar del East Village, Hank lleva una vida aparentemente estable: mantiene una relación con Yvonne (Zoë Kravitz), una paramédica sensata y decidida, y sigue a la distancia los partidos de los Giants junto a su madre, que reside en San Francisco. Sin embargo, la rutina de Hank se ve alterada cuando su vecino, el punki Russ (Matt Smith), le pide que cuide de su gato durante unos días. Este favor, en apariencia trivial, lo arrastra a un torbellino de situaciones peligrosas y absurdas, rodeado de una galería de personajes tan excéntricos como amenazantes.

La película, grabada en locaciones originales del East Village, logra capturar la atmósfera nostálgica de la década, sumergiendo al espectador en una ciudad previa a la omnipresencia de la tecnología. El guion, basado en la novela de Charlie Huston, se caracteriza por su ritmo frenético y su capacidad para alternar momentos de tensión con un humor ácido y sutil. Darren Aronofsky, tras finalizar el intenso drama The Whale, optó por explorar una narrativa más ligera, aunque no menos compleja, al combinar el thriller criminal con elementos cómicos inesperados.

El reparto, encabezado por Austin Butler y Zoë Kravitz, se enriquece con la presencia de figuras como Regina King y Matt Smith, así como con la participación de Bad Bunny, quien interpreta a un mafioso puertorriqueño bajo su nombre real. Destacan también los hermanos jasídicos, encarnados por Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio, quienes, ocultos tras profusas barbas, aportan una dosis de humor negro y violencia al relato. Los cameos, como el de Griffin Dunne, y la química entre los actores contribuyen a la autenticidad y dinamismo de la película.

Uno de los aspectos más notables de Atrapado robando es su capacidad para evocar una nostalgia tangible por los años 90, recreando una ciudad vibrante y caótica donde cada decisión puede desencadenar consecuencias imprevisibles. La autenticidad de los escenarios y la cuidada dirección artística refuerzan la sensación de estar ante una obra que rinde homenaje a una época de transformación urbana. Darren Aronofsky logra así ofrecer una experiencia cinematográfica que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la dualidad de las acciones humanas y el impacto de las elecciones aparentemente inocuas.

La película, al integrar humor negro con temas de fondo serios y contar con un elenco diverso, representa una apuesta por la innovación dentro del cine criminal. Darren Aronofsky explora la oscuridad de la naturaleza humana con una sofisticación que equilibra realidad y ficción, consolidando su reputación como uno de los directores más versátiles de la actualidad.

En palabras de Austin Butler, “Atrapado robando no trata solo de corrupción y caos; es una historia de redención y de hallar esperanza en los lugares más inesperados”. Esta declaración resume el espíritu de una cinta que, a través de escenarios fascinantes y personajes memorables, invita al público a sumergirse en un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde cada elección puede cambiarlo todo.