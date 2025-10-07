¿Cuándo comienza MasterChef Celebrity?

El programa de televisión de competencia culinaria MasterChef Celebrity pronto encenderá sus hornallas. De acuerdo a la promo que lanzó Telefe comenzará el 14 de octubre.

¿Quiénes son los 24 participantes de Masterchef Celebrity?

Pablo Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Alex Pelao: influencer y humorista

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Sofi Martínez: periodista

La Joaqui: cantante

Diego “Peque” Schwartzman: extenista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

Esteban Mirol: periodista

Emilia Attias: actriz y DJ

Andy Chango: cantante y compositor

Susana Roccasalvo: periodista

Jorge “Roña” Castro: exboxeador

Ian Lucas: youtuber

Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista

Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Eugenia Tobal: actriz

Agustín “Cachete” Sierra: actor

Miguel Ángel Rodríguez: actor

Chino Leunis: conductor

Julia Calvo: actriz

Sofía “La Reini” Gonet: influencer y expareja de Homero Pettinato

Dimes y diretes

A tan solo unos días de comenzar las grabaciones de MasterChef Celebrity, Ángel de Brito reveló en LAM que una participante ya protagonizó el primer escándalo del certámen culinario.

"Nuestra querida Marixa Balli... Me cuentan que el viernes Marixa tuvo un entredicho con uno de los jurados, sé todo el cuento pero obviamente no voy a spoilear", comenzó la conductora y sumó:"La devolución de un jurado básicamente le molestó y se lo dijo".

"Una de las pelotas de Telefe me dijo que se fue llorando, pero Marixa me dijo 'Angelito ya sabes que no me voy a poner a llorar por cualquier cosa, pero si me molesto'", continuó Ángel de Brito sobre Marixa Balli y cerró: "Ahora parece que hubo otro episodio y una productora de Telefe me dice 'Marixa hoy salió llorando y re caliente, con delantal negro', espero que no sea la primera en caer".