Duki se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la música en Argentina y a nivel mundial, sobre todo del género urbano. Por esa razón, Netflix invita a vivir un documental acerca de los mejores momentos artísticos que ha vivido en los últimos años y cómo llegó a convertirse en una estrella.

En las últimas horas, la plataforma dio a conocer un adelanto de lo que será el seguimiento del cantante durante su show en el Santiago Bernabéu, en Madrid, uno de los más grandes de su historia, así como un repaso de lo que fueron sus inicios en el Quinto Escalón.

En el video que subieron a sus redes oficiales se puede ver una imitación de su entrevista en la previa a este recital en España, la cual fue muy emotiva. Además, sumaron algunos videos cortos de sus batallas de freestyle y de La Mansión, donde vivió junto a Neo Pistea e Ysy A.

Si bien no confirmaron la fecha exacta de su estreno, Netflix informó que "Rockstar: Duki desde el fin del mundo" estará disponible próximamente.

¿Cuál fue el último proyecto de Duki?

Duki lanzó su nuevo mixtape "5202", que cuenta con canciones nuevas y colaboraciones. También están los temas “Golfista” y “No me alcanza”, que ya había compartido con sus seguidores.

Tras lanzar su álbum, que cuenta con colaboraciones con Clúster y Zell, el cantante compartió varios avances de sus canciones y escribió en su cuenta oficial de Instagram: "GRACIAS POR TANTOS AÑOS JUNTOS DIABLAS Y DIABLOS, POR TANTOS SUEÑOS Y METAS CUMPLIDAS".

"CASI 9 AÑOS DESPUÉS ACÁ SEGUIMOS, HACIENDO ESTO PORQUE DE VERDAD SIENTO Y SENTÍ QUE ERA LO ÚNICO EN LO QUE ERA BUENO, LO ÚNICO QUE DESPERTÓ MAGIA EN MÍ", continuó Duki en su publicación y cerró: "GRACIAS POR PERMITIRME VIVIR Y SEGUIR VIVIENDO DE ESTO: 'EL SUEÑO DEL PIBE'". GRACIAS A LOS PRODUCTORES Y A LOS ARTISTAS QUE FUERON PARTE DE ESTE PROCESO HERMOSO Y GRACIAS A MI EQUIPO".