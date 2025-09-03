Joaquín Furriel ha crecido enormemente a nivel laboral y, en esta oportunidad, será parte del elenco de la serie española, "El Refugio Atómico", que se emitirá por Netflix.

"En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva", narra la sinopsis oficial que lanzó la plataforma.

“Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro”, continúa adelantando contextualizando el tráiler.

Dentro de este refugio, se lucirán actores como Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio, y Álex Villazán.

¿Cuándo se estrena "El Refugio Atómico"?

La serie de los creadores de "La Casa de Papel" contará con 8 episodios que se estrenarán el próximo 19 de septiembre en Netflix.

La película de Netflix que protagonizará Joaquín Furriel

Netflix lanzará una película argentina que promete ser furor en la plataforma debido a que estará protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, quien sorprenderá por primera vez en la actuación.

Se trata de "Risa", que según informó en su cuenta de X (ex Twitter), "cuenta la historia de una niña de 10 años que perdió a su padre en un incendio en Tierra del Fuego" y que "años más tarde descubre una cabina de teléfono que le permite hablar con los muertos".

En ese sentido, tendrá que tomar una difícil decisión ya que "si ella los ayuda a resolver una serie de cuestiones pendientes, le prometen la chance de hablar con su padre por última vez".

Esta entrega estará cargada de realismo mágico y de elementos sobrenaturales que captarán la atención de la audiencia, así como ver, por primera vez, a dos figuras consagradas de la ficción nacional junto a una de las artistas más importantes de la música urbana y que hoy deslumbra con su último álbum "Latinaje".