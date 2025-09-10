“Elena sabe” se convirtió en una de las producciones argentinas más comentadas en Netflix

"Elena sabe" en Netflix se convirtió en una de las producciones argentinas más comentadas desde su estreno. La película dirigida por Anahí Berneri no solo destaca por la potencia de su trama, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, sino también por el elenco que la protagoniza: Mercedes Morán, Érica Rivas y Miranda de la Serna.

Tres generaciones de actrices se cruzan en un relato que desgarra al espectador mientras avanza entre el presente y los recuerdos, entre el misterio y el dolor de una madre que se enfrenta a sus propios límites.

De qué trata "Elena sabe" en Netflix

La historia narra el camino de Elena, una mujer mayor que padece párkinson y que decide investigar la muerte repentina de su hija, Rita. La trama, que mezcla thriller psicológico con drama íntimo, refleja no solo la búsqueda de la verdad, sino también las tensiones familiares, el peso de la maternidad y las huellas que deja la enfermedad en la vida cotidiana.

La fuerza de Elena sabe radica en su capacidad de conectar con el espectador a través de temas universales. La maternidad, la pérdida, la enfermedad y la búsqueda de justicia son experiencias que resuenan más allá de fronteras.

Con una duración de 104 minutos, la película se consolidó como una de las producciones argentinas más relevantes en el catálogo de Netflix. Su recepción positiva confirma que el cine nacional tiene la capacidad de competir en una plataforma global, llevando historias locales a una audiencia diversa.

El cine argentino en Netflix: una presencia cada vez más fuerte

El catálogo de Netflix en los últimos años apostó con fuerza por el cine argentino. Grandes nombres, producciones de calidad y relatos que logran trascender fronteras aparecen en la plataforma con estrenos que generan conversación global. Elena sabe se estrenó en noviembre de 2023 y se sumó a esa lista de títulos que despiertan interés tanto dentro como fuera del país.

Mercedes Morán brilla en "Elena sabe"

Mercedes Morán, una de las actrices más reconocidas de Argentina y América Latina, asumió el desafío de interpretar a Elena. La complejidad del papel radica en mostrar a una mujer que lidia con la limitación física del párkinson mientras sostiene la obstinación de llegar a la verdad.

Érica Rivas y Miranda de la Serna: madre e hija dentro y fuera de la pantalla

Uno de los elementos más llamativos de la película es la participación conjunta de Érica Rivas y su hija, Miranda de la Serna. En el film, ambas interpretan a Rita en diferentes etapas de la vida: Miranda encarna la adolescencia del personaje, mientras que Rivas lo hace en la adultez.

De la novela al cine: la adaptación de Claudia Piñeiro

La película surge de la novela Elena sabe, publicada por Claudia Piñeiro en 2007. La escritora, conocida por obras como Las viudas de los jueves o Betibú, siempre exploró universos donde el suspenso convive con dilemas íntimos y sociales. En este caso, la novela retrata el camino de Elena al enfrentar dos realidades: el dolor por la pérdida de su hija y la lucha contra el párkinson, una enfermedad que condiciona cada movimiento, cada decisión y cada recuerdo.

Anahí Berneri decidió respetar la esencia de la obra literaria, pero trasladarla al lenguaje audiovisual con un guion propio. El resultado es una narración que intercala el presente con escenas del pasado, mostrando cómo se construyó el vínculo entre Elena y Rita, y cómo se fracturó en medio de silencios y tensiones no resueltas.

El elenco de la película "Elena sabe"

Mercedes Morán

Érica Rivas

Miranda de la Serna

Mercedes Scápola

Tráiler de "Elena sabe" en Netflix