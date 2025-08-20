En el Barro se convirtió en un verdadero furor a nivel mundial tras su estreno en Netflix, y la plataforma no podría estar más feliz con el recibimiento de sus usuarios con la ficción. Ahora, desde sus redes oficiales, anunciaron la segunda temporada.

¿Cómo fue el recibimiento mundial de "El el Barro"?

A tan solo una semana de su estreno, este martes 19 de agosto se reveló que la ficción argentina, que cuenta con la participación de María Becerra y Valentina Zenere, fue la serie de habla no inglesa más vista a nivel global.

Para celebrarlo, la cuenta oficial de Netflix en Argentina escribió en X: "En el barro la rompió toda y llegó al top 1 de habla no inglesa en el mundo. Millones de personas se emocionaron con una historia bien nuestra. Y vamos por más: la segunda temporada de En el barro está confirmadísima".

La escena hot entre Valentina Zenere y María Becerra de "En el Barro"

La cantante y la actriz explicaron cómo vivieron la grabación del beso y aseguraron que se dio con total naturalidad. En La Quebrada, María Becerra interpreta a Cleo, una presa que graba material pornográfico para venderlo y ganar dinero, y la invita a Marina, el personaje de Valentina Zenere, a participar del proyecto.

"Amor, esta es la escena del chape", expresó la intérprete al ver en una tablet el material terminado. "No, no, no, verme así vestida. Dios mío, no", agregó sorprendida. "Esta cagada hasta las patas, pobre", intervino la actriz al notar los nervios de su personaje. Cuando llegó la escena subida de tono, reaccionó: "Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien".

La Nena de Argentina, por su parte, manifestó: "¿Hasta ahí? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando estás ahí interpretándolo es normal, que sé yo, me la estoy comiendo, pero verla, ay Dios...".