"Homo argentum": crítica lapidaria de Rolling Stone pese al récord de taquilla

Mientras Homo argentum rompe récords de público y ya se convirtió en el segundo estreno argentino más visto de la historia, la prestigiosa revista Rolling Stone en español la fulminó con una crítica que no ahorró adjetivos.

El artículo, firmado por Bartolomé Armentano, califica a la película como “irrelevante y artísticamente nula” y sostiene que lo único que ofrece es “una reiteración cínica de la idea de que el argentino es garca”. Según la publicación, la cinta de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, está construida sobre “bosquejos inacabados” y carece de ideas para sostener su propuesta.

Rolling Stone también cuestiona el tono y el trasfondo del film, al que acusa de presentar un retrato de la identidad nacional cargado de “homofobia, clasismo y racismo”. Incluso asegura que el Festival de Venecia habría rechazado proyectarla pese a la buena relación previa con los directores.

El contraste es evidente: mientras casi medio millón de espectadores ya pasaron por los cines, la crítica especializada reaccionó con dureza inusual. Para Rolling Stone, el fenómeno no pasa por la calidad artística, sino por el lugar que ocupa Francella en el imaginario popular.

En definitiva, la prestigiosa revista no dudó en señalar que Homo argentum no solo fracasa en lo artístico, sino que también se presenta como un espejo distorsionado de la argentinidad. Para Rolling Stone, el film de Cohn y Duprat es más un retroceso que un aporte al cine nacional.