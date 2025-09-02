"La casa Guinness": un drama familiar se suma a las propuestas de Netflix

El próximo 25 de septiembre, Netflix estrenará La casa Guinness, una serie que explora los orígenes y las luchas internas de una de las familias más influyentes de Europa en el siglo XIX. Inspirada en la dinastía Guinness, la producción se sitúa en Dublín y Nueva York durante la década de 1860, y se adentra en el impacto que la muerte de Sir Benjamin Guinness tuvo sobre sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne y Ben. La narrativa, que combina drama familiar, ambición y secretos, se desarrolla en el contexto de la expansión de la legendaria cervecería irlandesa.

El creador de la serie, Steven Knight, conocido por su trabajo en Peaky Blinders, ha concebido una historia que no solo se centra en los herederos de la familia, sino que también incorpora a personajes de la sociedad dublinesa que se vieron afectados por el fenómeno Guinness. Según explicó Knight a Tudum, “antes de morir, su padre unió deliberadamente a Arthur y Edward para que se hicieran cargo de la cervecería. Descubrirás por qué cuando lo veas”. Esta decisión, tomada por el patriarca, marca el inicio de una serie de conflictos y alianzas entre los hermanos, quienes deben enfrentarse a la presión de mantener y expandir el legado familiar.

El reparto principal está encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge y Emily Fairn, quienes interpretan a los hijos de Benjamin Guinness. James Norton asume el papel de Sean Rafferty, mientras que Fionn O’Shea, Derva Kirwan, Jack Gleeson y Niamh McCormack completan el elenco. La serie, producida por Kudos, cuenta con Knight, Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell como productores ejecutivos. Cahal Bannon y Howard Burch se encargan de la producción, y la dirección está a cargo de Tom Shankland y Mounia Akl.

El tráiler oficial, presentado por Netflix, arranca con la muerte de Sir Benjamin Guinness y la lectura de su testamento, un momento que desencadena una serie de acontecimientos de gran alcance para sus hijos.

Las imágenes muestran una combinación de escenas de violencia, sangre y romance, enmarcadas en las calles de Irlanda, y anticipan una trama cargada de tensiones familiares y desafíos empresariales.

La casa Guinness promete revelar los secretos que cada heredero oculta, mientras dos de ellos asumen el liderazgo de la compañía y se enfrentan al reto de consolidar la posición de Guinness como la exportación más reconocida de Irlanda.

La serie no solo se enfoca en la familia central, sino que también destaca el efecto que la marca cervecera tuvo en la vida de cientos de personas y en el contexto histórico de la época. “La marca cervecera tuvo un impacto monumental en la vida de cientos de personas, por no hablar del contexto histórico en el que se ambienta, y algunas de esas personas formarán parte esencial de los capítulos”, señala la información oficial.

La casa Guinness representa el más reciente proyecto dinástico de Steven Knight, quien recientemente realizó A Thousand Blows para Disney+, una serie sobre el boxeo en la era victoriana que ha sido renovada para una segunda temporada. Las primeras imágenes de la nueva producción ya están disponibles, aunque los episodios completos solo podrán verse a partir del 25 de septiembre.