Lizy Tagliani y Diego Leuco preparan un programa especial de La Peña de Morfi para festejar la llegada de la primavera con grandes invitados, un despliegue de música y humor.

¿Quiénes serán los invitados de "La Peña de Morfi" este domingo 21 de septiembre?

Los conductores recibirán a Jorge Rojas, quién protagonizará una íntima entrevista en el ciclo. Pero eso no es todo, ya que también estará presente el trío Destino San Javier para presentar su nuevo trabajo.

Por otro lado, Miguel “Conejito” Alejandro ofrecerá un show enérgico con su música. Por último, desde la Pulpería estará a cargo de Alfredo Casero y Alacrán mientras que la cocina recibirá a Santiago y Feli.

¿Quién podría conducir La Peña de Morfi en 2026?

Alejandro Castelo dio la información en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y contó: "La productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozin...".

"Diego Leuco y Lizy Tagliani son conductores de primer nivel y están conformes, pero la producción piensa en relanzar el programa en 2026", agregó.

Luego, tras una serie de pistas a modo de enigmático, el panelista reveló que Fer Dente podría ocupar el lugar de los actuales conductores de La Peña de Morfi en Telefe. "Está en carpeta", aseguró, y aclaró que por el momento no está definido si estaría solo o acompañado al frente del envío.