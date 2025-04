"La Venganza Será Terrible" cumple 40 años y lo celebró con un programa especial

La Venganza Será Terrible, el icónico programa que de la mano de Alejandro Dolina marcó y sigue marcando a generaciones de radioescuchas con su estilo único celebró sus 40 años.

Con un formato especial, los integrantes actuales y los históricos del programa se reunieron en Qué importa, el ciclo que conduce Patricio Barton a diario de 17 a 19 por Radio Splendid 990 AM.

Además de Barton y Gabriel Schultz -que es parte del programa-, Dolina, Gillespi, Guillermo Stronati, Coco Sily y Gabriel Rolón dijeron presente en el ciclo.

Fue una tarde de anécdotas, historias y muchas risas. Como en todo cumpleaños, hubo una torta con las velitas que sopló el entrañable Negro Dolina.

Alejando Dolina habló sobre los 40 años de La Venganza Será Terrible

Al finalizar el “programa especial” en diálogo con la Agencia NA, Dolina sostuvo que la clave para la permanencia es “primero no morirse” y añadió: “La permanencia es lo mismo que no haberse muerto, muchas personas mejores que yo murieron jóvenes o no tuvieron esa suerte. Alguna cosa buena habremos hecho, puede ser. No miro el pasado con ilusión, por ahí el futuro. De qué vale tener ilusiones para el pasado o tener esperanza en cosas que no pasaron, no se puede”.

Respecto a las nuevas herramientas y tecnologías en el mundo de la comunicación, el Negro no cree que le hayan quitado la "magia" a la radio, incluso negó la posibilidad de dicha ilusión en el medio: "No hay magia en la radio, la radio no tiene magia, prendes una cosa y escuchas".

"Los que tienen magia son algunos conductores, personas o artistas que trabajaron en la radio y tenían o tienen magia. Los que trabajamos en la radio sabemos que no hay ninguna magia más que el pensamiento y la palabra. Después, los aparatos van y vienen", concluyó al respecto.

Si bien el programa con el nombre La venganza será terrible comenzó a transmitirse en 1993, Dolina afirma que los programas anteriores Demasiado tarde para lágrimas y El ombligo del mundo son parte del mismo ciclo radial, por lo que la antigüedad de “La Venganza”, se remonta al 2 de abril de 1985.

Integrantes históricos de La Venganza Será Terrible

Además de los mencionados, en todos estos años de La Venganza han personalidades como el recordado Jorge Dorio, Pollo Mactas, Elizabeth Vernaci, Esteban Eseverri, Alejandro Simonazzi, "Cabito" Massa Alcántara y, en forma ocasional, Luis Rubio, Daniel Aráoz, Alejandro Calderaro, Tom Lupo, Pablo Fábregas, Peto Menahem y el mago y humorista español Luis Piedrahíta. Actualmente acompañan a Dolina Patricio Barton y Gillespi.

/Ámbito