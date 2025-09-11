El anuncio de las nominaciones de los Premios Martín Fierro 2025 trajo, como siempre, el folclore de quienes están felices por la distinción de Aptra y los enojos que despierta entre los que fueron desestimados por el galardón. Georgina Barbarossa fue obviada por su rol de conductora en su ciclo de Telefe y expresó su malestar.

Todo surgió cuando en A la Barbarossa celebraron que el programa forme parte de la terna Magazine, como las nominaciones que obtuvieron Pía Shaw, como Panelista, y Roberto Funes Ugarte, por su rol de Cronista / Movilero. “Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. Y ahora ni nominada estoy”, lanzó.

“Les quiero preguntar lo siguiente. El día que me lo den post mortem, ¿va a ir todo el equipo a recibirlo? Pues yo voy a estar en otro plano“, acotó, ácida. ”O viste cuando después aparecen todos los muertitos, ahí va a aparecer mi cara. Ahí ustedes todos ustedes tienen que estar parados diciendo: ‘Dios quiso’”.

Analía Franchín se sumó al equipo que expresó sus diferencias con la elección de la entidad que preside Luis Ventura. “Voy a decir algo políticamente incorrecto. Chicos, hay algunos nombres que no entendés de ninguna manera... No voy a nombrar. Cada uno sabrá en su casa, pero realmente hay nombres casi que están obligados a estar nominados. Chicos, please”, lanzó la periodista.

Este año las nominadas en Labor en conducción femenina son Susana Giménez, Wanda Nara, Juana Viale, Pamela David, Verónica Lozano y Mariana Fabbiani. Al igual que Georgina, otras figuras como Mirtha Legrand o Carmen Barbieri tampoco fueron reconocidas por su labor durante 2024.

Para superar el trago amargo, la producción del programa de las mañanas de Telefe le regaló un ramo de flores a Georgina. “Cuando digo que tengo el mejor equipo del mundo, es verdad que lo tengo”, señaló, con su buen humor habitual. Sin embargo, ante la cámara de Intrusos (América) volcó su enojo.

“Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, aseguró la animadora para las cámaras del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Georgina puntualizó que sus resquemores no eran para las conductoras que habían sido ternadas. “Yo me hubiese puesto, nada más. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”, se explayó.

“Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecables, después de tres años de programa. Estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada”, admitió, a la salida de su programa. ¿Evalúa no asistir a la fiesta? “Voy a ir porque está nominado el programa, por Pía Shaw que la amo y por Robertito. Fueron raras las ternas este año”, concluyó.

Sin embargo, Georgina Barbarossa fue premiada en tres oportunidades con un Martín Fierro, pero en su carrera como actriz y comediante. En 1987 y 1989 ganó en la terna Mejor actriz cómica y también en 1989 se impuso como Mejor actriz de comedia.

Desde finales de los años 90 comenzó a ocupar lugares fuertes en la conducción de magazines. El primero fue con Movete con Georgina en América, seguido de Venite con Georgina. Desde entonces encabezó equipos en Crónica, El Nueve, La Televisión Pública y desde 2022 está al frente de A la Barbarossa en el mismo canal en el que cubrió roles de reemplazo en Flor de equipo, La Peña de Morfi y Cortá por Lozano.