Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, regresó con su segunda temporada a Netflix, marcando el retorno de uno de los mayores éxitos de la plataforma.

Los nuevos episodios de la serie estarán disponibles a partir del miércoles 6 de agosto de 2025, siguiendo el calendario habitual de lanzamientos del servicio de streaming, con un estreno global simultáneo.

Netflix programó la llegada de la segunda temporada en dos partes, una estrategia que viene aplicando con sus producciones más importantes en los últimos años.

La primera parte, que comprende los episodios 1 al 4, estará disponible desde el 6 de agosto. La segunda parte, que incluyen los episodios 5 al 8, se estrenará el 3 de septiembre de 2025.

Todos los capítulos se liberarán a las 12:00 a. m. hora del Pacífico (PT) y a las 3:00 a. m. hora del Este (ET).

Todo lo que se sabe sobre la temporada 2 de “Merlina”

Alfred Gough y Miles Millar, creadores y showrunners de la serie, regresan para dirigir la trama de la segunda temporada, junto con la participación de Tim Burton como director y productor ejecutivo. La dirección también incluye a Paco Cabezas y Angela Robinson.

El equipo de producción ejecutiva se compone de nombres como Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman y Meredith Averill.

El elenco principal contará con el regreso de Jenna Ortega, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Emma Myers, Joy Sunday, Luis Guzmán, Hunter Doohan, Billie Piper, Isaac Ordonez, Victor Dorobantu, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor y Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Entre las estrellas invitadas se encuentran Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Jamie McShane, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo y los regresos de Fred Armisen y Christopher Lloyd.

En la segunda parte, se suma la participación de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, una legendaria docente de la Academia Nunca Más, y Frances O’Connor.

La continuación sitúa nuevamente a Merlina Addams en la Academia Nunca Más, enfrentando alianzas y enemistades tanto con su familia como con sus amigos y antiguos rivales.

Según los adelantos, la protagonista se verá envuelta en un nuevo misterio sobrenatural y atravesará situaciones de caos típicas del universo Addams.

La familia Addams, compuesta por Morticia, Gómez y Pugsley, tendrá una participación extendida. Entre los nuevos personajes, destaca Joanna Lumley como la abuela Hester Frump y Haley Joel Osment como el Kansas City Scalper.

El cierre de la primera temporada dejó numerosos frentes abiertos. Tyler (interpretado por Hunter Doohan) fue identificado como el Hyde, bajo el control de Laurel (personaje de Christina Ricci), quien pertenecía a una familia enemiga de los marginados y buscaba resucitar a Joseph Crackstone a través de un ritual que requería la intervención de Merlina.

La heroína logró frustrar el plan junto a los demás alumnos y evitó la destrucción de la academia y el exterminio de sus compañeros. Los próximos capítulos darán continuidad inmediata a los hechos finales de la anterior, comenzando con el secuestro de Merlina.

Merlina consolidó su posición como la serie más vista en la historia de Netflix, alcanzando los primeros puestos en 93 países y acumulando más de 252 millones de visualizaciones en su primera temporada.