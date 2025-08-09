"Pity" Álvarez anunció su regreso a los escenarios

Un video en las redes sociales tiene extasiados a los oyentes y fanáticos del rock nacional. Desde una cuenta de Instagram creada en mayo, sin verificación oficial, pero con el nombre de usuario "@pityalvarezok" y casi 50.000 seguidores, Cristian "Pity" Álvarez, el músico y líder de las ex bandas Viejas Locas e Intoxicados, habló de su regreso a los escenarios.

Pese a que no hay detalles oficiales --tampoco está claro si puede ofrecer conciertos debido a su situación judicial--, el artista anunció un show el 5 de diciembre en el estadio de Vélez para presentar su futuro material discográfico, Basado en hechos reales.

"Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros --con referencia a Intoxicados y Viejas Locas-- y tengo dos noticias muy lindas para dar", empieza a contar en su video el músico de 53 años, antes de dar a conocer la novedad.

Durante la última edición del Quilmes Rock, en abril, "Pity" reapareció en los escenarios, pero a través de un video grabado, donde compartió su admiración por la grilla musical que celebraba los 25 años del festival, y en el que anticipaba su regreso musical con nuevas propuestas. "Van a tener que esperar un poquito más", dijo en ese mensaje.

En 2023 reveló su regreso a los estudios de música, aunque en un formato distinto y desconocido para su registro. Se mostró junto a los artistas Daniel Melingo y Julieta Laso, con quienes la estrella de rock grabó cuatro tangos para el documental Tangos bajos.

En ese momento, Laso publicó una imagen abrazada al cantante, y escribió: "Día histórico! Ya lo verán". Además, la exintegrante de la Orquesta Fernández Fierro expresó: "Gracias Pity!! Gracias por tanto! Gracias maestro Daniel Melingo. Gracias por siempre Tangos Bajos. Grandes Maestros".

Por su parte, Melingo publicó en los comentarios que se trató de "la primera jornada de rodaje" de la película de Tangos Viejos, un documental del que poco se sabe hasta ahora, pero que seguramente recorrerá los temas del disco que el músico grabó para su disco homónimo en 1998.

La situación judicial de Pity Álvarez

El juicio contra el cantante por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino del barrio Samoré del barrio porteño de Villa Lugano, fue suspendido en marzo 2023 debido al estado de salud de Álvarez. En aquel momento, los jueces Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla dispusieron la realización de informes médicos trimestrales para relevar su evolución.

En septiembre 2024, Pity Álvarez fue internado en una clínica privada para continuar con el tratamiento de rehabilitación por una infección surgida producto de un accidente que había sufrido años atrás. Actualmente, Álvarez está a disposición de la justicia, hasta que se encuentre en condiciones de afrontar el juicio. /Página 12