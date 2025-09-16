Ángel de Brito dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina del 16 de septiembre, quien se encuentra hospitalizado desde el 12 de septiembre tras un violento accidente automovilístico en Moreno, Provincia de Buenos Aires.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", reza el comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se encuentra internado

Y continúa: "Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado", concluye.

¿Qué le pasó a Thiago de Gran Hermano?

Thiago Medina sufrió un violento accidente cuando circulaba su moto Honda, en el partido de Moreno. El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus mellizas, explicó que fue operado inmediatamente. Mediante sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano reveló: "Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo".