¿Reconciliación? Un video muestra a Nicki Nicole y su exnovio a solas

Los rumores de reconciliación entre Nicki Nicole y Khea volvieron a ocupar la atención de sus fanáticos tras un sugestivo contenido publicado por el artista en sus redes sociales. El video, que muestra a la cantante rosarina filmándose desde el interior del auto del propio trapero, dio pie a especulaciones sobre una nueva etapa entre ambos, especialmente después de haber sido vistos juntos en el recital de Lali Espósito en Vélez.

La relación entre ellos no es nueva para el público. Comenzó en 2019, en el contexto del crecimiento de la escena del trap argentino, cuando ambos artistas daban sus primeros pasos en la industria. Aunque mantuvieron el vínculo lejos de los medios, su cercanía no pasó desapercibida para el público que los seguía desde sus primeros lanzamientos.

Según se conoció, la relación finalizó en buenos términos. Las ocupadas agendas y el crecimiento profesional de ambos fueron los motivos detrás de la separación. Lejos de los conflictos mediáticos, supieron mantener una amistad sólida, con presentaciones conjuntas posteriores, como ocurrió en el Buenos Aires Trap.

Con el tiempo, Nicki inició una nueva relación con Trueno, otro referente de la música urbana. Durante ese vínculo, que también tuvo gran visibilidad mediática, los rumores sobre Khea desaparecieron. Sin embargo, el reciente episodio después del recital realizado en el estadio José Amalfitani despertó nuevas interpretaciones.

Fue en el marco del segundo recital de Lali Espósito en Vélez, el domingo 25 de mayo por la noche, cuando los caminos de Nicki y su exnovio volvieron a cruzarse públicamente. Los artistas asistieron al evento junto a un grupo de amigos. Aunque no posaron juntos en las imágenes compartidas por el artista en su cuenta oficial, los registros posteriores dejaron ver una escena de complicidad que no pasó desapercibida.

Tras finalizar el espectáculo, el músico sorprendió al subir una historia a Instagram. En el video —grabado desde su auto— se ve a Nicki en primer plano, filmándose mientras hace una seña con sus manos, para luego compartir una risa espontánea con quien la acompaña.

El romance entre Khea y Nicki Nicole fue uno de los más comentados de los últimos años dentro del circuito urbano. Su vínculo, aunque breve, fue muy seguido por sus fans, y dejó huella en la escena. Sin embargo, la atención de los seguidores se trasladó con fuerza meses después, cuando Nicki comenzó a mostrarse cercana a Trueno.

Los indicios de esa relación comenzaron a circular poco antes del lanzamiento de “Mamichula”, el éxito que ambos presentaron en 2020. Los comentarios en redes sociales entre ambos fueron interpretados como señales evidentes de un nuevo vínculo. Finalmente, la confirmación llegó de forma directa: publicaciones con fotos de ambos besándose dejaron en claro que no se trataba solo de una colaboración artística.

Igualmente, lo que más llamó la atención del público fue uno de los versos que Trueno canta en ese tema: “Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe”. El uso de ese término —utilizado para señalar a alguien que aparenta ser algo que no es— fue rápidamente vinculado a Khea por parte de la audiencia. Aunque ninguno hizo declaraciones al respecto, los seguidores interpretaron la frase como una indirecta directa hacia el exnovio de Nicki.

La aparente respuesta no tardó en llegar. El 21 de agosto de ese mismo año, Khea estrenó “Ayer me llamó mi ex”, un lanzamiento sorpresivo que aportó más tensión a la historia. La canción comienza con una frase que muchos identificaron inmediatamente con la situación: “Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir con él lo que sentía conmigo”. Si bien el cantante no nombró a nadie directamente, la conexión fue automática entre quienes venían siguiendo de cerca la trama.