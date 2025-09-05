“Show inmersivo 360° sin precedentes”

El próximo sábado 9 de septiembre, Proyecto Aborigen presentará su show de primavera en el marco de la celebración por los 21 años de LaBoiteClub. La propuesta tendrá lugar en el bosque Atahualpa Yupanqui, en Tafí Viejo, y promete una experiencia inmersiva que integra naturaleza, tecnología y música.

La producción trabaja en un espectáculo lumínico y audiovisual sin precedentes, donde el bosque de eucaliptos que rodea el predio será parte activa de la puesta. Profesionales y artistas convocados desde distintos puntos del país colaboran en el diseño de una escena que jugará con los volúmenes, los colores y las texturas del entorno para generar distintos climas y matices a lo largo de la noche.

Entre las herramientas técnicas que se utilizarán figuran el diseño 3D, tecnología láser, pantallas LED de última generación y equipamiento en luminarias de gran potencia. Todo este despliegue busca vestir una velada visualmente impactante y brindar una experiencia sensorial completa.

En lo musical, se espera la presentación de Facundo Mohrr, un artista con proyección internacional que se suma a la convocatoria. Lo acompañará Agustín Giri, quien ya se ganó un lugar destacado en la escena, y el opening estará a cargo de una propuesta local.

Como en eventos anteriores, la convocatoria cuenta con el apoyo de marcas de alcance nacional como Budweiser, Speed Unlimited, Fernet Branca, Vodka Sernova, Gin Blu, Carpano y Sushi 2x1, entre otras empresas y marcas locales.

Además de la programación musical y visual, se ofrecerán espacios de relax, food trucks y la posibilidad de contratar servicio de hotelería junto con las entradas. Una propuesta pensada tanto para quienes buscan una salida cultural como para quienes desean disfrutar de una noche distinta rodeados de naturaleza.

Para más información sobre entradas, horarios y servicios complementarios, se recomienda consultar los canales oficiales del evento.

