El regreso de Shrek a la pantalla grande tendrá que esperar. Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron que el estreno de Shrek 5 se postergará por segunda vez: la fecha pasó del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Originalmente, estaba prevista para julio de 2026.

Aunque el estudio no explicó las razones, Universal viene apostando a lanzar sus producciones animadas en verano, con éxitos como Mi Villano Favorito, Cómo Entrenar a tu Dragón y Super Mario Bros.. Con su nueva fecha, la cinta llegará menos de una semana después del estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, de Sony.

En diciembre de 2026, Shrek 5 habría competido con pesos pesados como Avengers: Doomsday de Disney y La Era de Hielo 6. Como parte de la reprogramación, Universal adelantó un lanzamiento de Illumination sin título confirmado al 16 de abril de 2027.

El regreso del elenco original y una novedad

En esta nueva entrega volverán Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Diaz (Fiona). La gran novedad será Zendaya, que dará voz a la hija de Shrek. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, ambos con amplia experiencia en la franquicia.

En diálogo con Variety, Murphy reveló que también firmó para protagonizar un spin-off centrado en Burro, que comenzará a rodarse en septiembre. “Creo que harán Shreks para siempre porque funciona. A la gente le encanta”, afirmó el actor.

Un cuarto de siglo después del debut

Shrek 5 marcará el regreso de la saga 25 años después del estreno de la primera película en 2001, que recaudó cerca de 500 millones de dólares y ganó el Óscar a mejor película animada. A esa cinta le siguieron Shrek 2 (2004), Shrek Tercero (2007), Shrek Para Siempre (2010) y dos spin-offs de El Gato con Botas.