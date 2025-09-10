La ciudad late con entusiasmo: el 12 y 13 de septiembre el Club Villa Mitre será escenario de una jornada inolvidable que promete celebrar, con música y sabores, la tradición citrícola y la identidad taficeña. En su 53.ª edición, el Festival Nacional del Limón renueva su espíritu y suma modernidad con la implementación del ingreso digital mediante código QR: una señal clara de que nuestras fiestas populares combinan historia y tecnología para recibir a miles de espectadores.

La primera noche, el viernes 12 de septiembre, se perfila como un verdadero festín artístico. Sobre el escenario se alternarán figuras consagradas y jóvenes talentos locales que representan la frescura y el sentir popular.

Mientras tanto, para el sábado 13 la cartelera también promete ser atractiva para miles de seguidores.

Pero el festival no es solo música: es también un paseo para paladares curiosos. Una amplia oferta gastronómica y una feria de emprendedores locales consolidan al evento como un espacio de encuentro donde se comparten sabores, saberes y productos regionales, destacando la importancia social y económica de la producción citrícola en la región.

Las entradas ya se consiguen en preventa en la boletería del Club Villa Mitre y de manera online. Quienes opten por la compra digital recibirán un e-ticket con código QR que deberán presentar al ingreso —una modalidad ágil y segura que facilita el acceso y evita filas.

Para adquirir anticipadas, ingresar a: https://linktr.ee/festivalnacionaldellimon

Vení a Tafí Viejo: música, tradición y limón en una noche que promete emocionar y celebrar lo nuestro. ¡No te lo pierdas!