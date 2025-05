"Tomé la decisión": sorpresa y shock por la revelación de Mauro Szeta sobre su vida amorosa

Mauro Szeta, reconocido periodista de policiales, se presentó recientemente en el emblemático programa de Mirtha Legrand, donde hizo una reveladora confesión sobre su vida marital que captó la atención de la conductora y de los demás invitados. Durante la charla, Szeta admitió que él y su esposa, la fiscal Clarissa Antonini, duermen en camas separadas, una decisión que, según él, ha sido consensuada y considerada beneficiosa para su relación.

Camas separadas

La conversación comenzó de manera directa cuando Mirtha comentó: "Yo leí que vos no dormías en la cama con tu mujer". A lo que Szeta respondió afirmativamente, señalando que esta decisión fue tomada de manera consciente y en conjunto con su pareja. La revelación sorprendió a los otros comensales, quienes, con diversas reacciones, escucharon atentamente su explicación.

El periodista continuó desglosando el motivo detrás de esta elección. "Primero yo le dije 'no quiero dormir más con vos'", confesó, lo que provocó una reacción de sorpresa por parte de Mirtha. Szeta, sin embargo, insistió en que había una razón válida: "Los dos roncamos", afirmó, explicando que su horario de acostarse es diferente al de su esposa. "Si me acuesto más tarde, ella ya está roncando. Si me acuesto más temprano, yo ronco. La solución armoniosa fue optar por camas separadas". A pesar de la resistencia inicial de Mirtha, quien consideró que era una "mala decisión", el periodista defendió su postura, describiendo cómo esta dinámica les ha permitido mantener la intimidad en un ambiente neutral, que, según él, funciona bien para ambos.

A medida que la conversación avanzaba, Szeta mencionó que, a pesar de no compartir cama, todavía existen momentos de encuentro, indicando que tienen un "tercer dormitorio" para esos instantes especiales. La curiosidad de Ana Rosenfeld, otra invitada, llevó a un diálogo divertido sobre la vida matrimonial, donde el periodista bromeó sobre la frecuencia de los rechazos en sus súplicas de cercanía. "Estamos casados hace quince años, muy felices", concluyó, reafirmando el amor que comparten a pesar de su peculiar elección de dormir separados.

Un casamiento en el jardín japonés

La historia de amor entre Mauro Szeta y Clarissa Antonini tiene un trasfondo significativo. En abril de 2018, durante una transmisión en vivo de Cortá por Lozano, Szeta aprovechó la oportunidad para anunciar que había fijado una fecha para su boda. "Será el 26 de octubre, ¡confirmado!", exclamó, dejando a sus compañeros sorprendidos.

Finalmente, el día señalado llegó y la pareja celebró su unión en el Jardín Japonés de Palermo, un entorno que simbolizaba la belleza y la serenidad que buscaban para su ceremonia. Rodeados de amigos y familiares, la pareja vivió un momento emotivo. "Para nosotros esto es superimportante, una gran apuesta. Hace ocho años que estamos juntos y esto fue ponerle el moño. Estamos felices", expresó Antonini, mientras Szeta, visiblemente emocionado, apenas pudo dirigirse a las cámaras tras dar el sí.