Germán "Tripa" Tripel se refirió a un posible regreso de Mambrú a los escenarios y reconoció que hay interés y diálogo entre sus exintegrantes en avanzar en el proyecto.

¿Qué dijo Germán Tripel sobre el regreso de Mambrú?

El músico reveló que hay conversaciones entre los exintegrantes del reconocido grupo pop de principios de siglo para acordar los requisitos que tendrían que darse para que se concrete la esperada y demorada vuelta.

Pasó casi un cuarto de siglo y, sin embargo, la recurrente pregunta que han recibido quienes integraron Mambrú desde su separación parece que tuvo una respuesta esperanzadora para quienes fueron sus fanáticas, por aquellos años, adolescentes.

"Me encantaría que en algún momento nos pongamos de acuerdo", respondió Germán al ser consultado en el programa MShow (Ciudad Magazine) sobre las posibilidades de que se vuelvan a reunir. Y agregó en tono de broma: "Pasa que, según un estudio último, no sabemos si hay un escenario que banque tanto peso, estamos excedidos en asados. No, mentira, es un chiste".

Luego, Germán dio algún detalle de sus contactos con el resto de sus excompañeros de grupo: "Gero viene ahora en junio, julio, creo que va a presentar un proyecto con la familia. Con Manu ya nos contactamos, con Milton estuve hablando un montón por el tema de lo que pasó en Bahía y hubo muy buena onda el año pasado, pero faltaba Gero. Y ahora viene Gero, somos cinco tías difíciles de roer".

También habló del rol que tuvieron sus compañeros cuando padeció problemas personales como consecuencia del consumo de alcohol y drogas en un momento importante de su carrera como artista. "Me gustaría un reencuentro. Son los cuatro que más entienden lo que pasé yo, y yo entiendo lo que pasaron ellos. Mi mujer me entiende, mis amigos me entienden, pero ellos lo vivieron conmigo", contó.

"Es algo que siempre nos va a unir, así que, si en algún momento pinta, yo estoy dispuesto totalmente. Ahora, no me voy a cortar el pelo y no voy a adelgazar, voy a ser como soy yo", remató Germán "Tripa" Tripel reconociendo, con humor, el paso del tiempo.

Tripa en sus redes