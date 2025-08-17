53° Festival Nacional del Limón: cartelera confirmada
Se conoció la cartelera del Festival Nacional del Limón, que este año rendirá homenaje a Mercedes Sosa.
Uno de los festivales más tradicionales y convocantes de la provincia ya tiene fechas y artistas confirmados. El 53° Festival Nacional del Limón se celebrará el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Club Villa Mitre de Tafí Viejo, con una grilla de artistas que promete dos noches a pura música, cultura y tradición.
Cartelera 53° Festival Nacional del Limón: homenaje a Mercedes Sosa
Viernes 12 de Septiembre
Canto 4
Cristian Herrera
La Delio Valdez
Roxana Carabajal
Bruno Arias y la Bruja Salguero
Sábado 13 de Septiembre
Jorge Rojas
Chaqueño Palavecino
Orellana Lucca
Las voces de Oran
Además, de los artistas locales seleccionados a través del Pre Festival, cuya convocatoria ya fue lanzada oficialmente.
Desde la organización informaron que las entradas saldrán a la venta próximamente. Para estar al tanto de las novedades, se recomienda seguir las redes oficiales del festival.