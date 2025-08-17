53° Festival Nacional del Limón: cartelera confirmada

Uno de los festivales más tradicionales y convocantes de la provincia ya tiene fechas y artistas confirmados. El 53° Festival Nacional del Limón se celebrará el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Club Villa Mitre de Tafí Viejo, con una grilla de artistas que promete dos noches a pura música, cultura y tradición.

Cartelera 53° Festival Nacional del Limón: homenaje a Mercedes Sosa

Viernes 12 de Septiembre

Canto 4

Cristian Herrera

La Delio Valdez

Roxana Carabajal

Bruno Arias y la Bruja Salguero

Sábado 13 de Septiembre

Jorge Rojas

Chaqueño Palavecino

Orellana Lucca

Las voces de Oran

Además, de los artistas locales seleccionados a través del Pre Festival, cuya convocatoria ya fue lanzada oficialmente.

Desde la organización informaron que las entradas saldrán a la venta próximamente. Para estar al tanto de las novedades, se recomienda seguir las redes oficiales del festival.