Abel Pintos vuelve a “La Peña de Morfi": celebración por sus 30 años y más invitados

Lizy Tagliani y Diego Leuco ya tienen todo listo para un nuevo programa de La Peña de Morfi que se transmitirá en la pantalla de Telefe y contará con grandes invitados que aportarán todo el humor, el carisma y el talento.

¿Quiénes serán los invitados de La Peña de Morfi?

Este domingo 28 de septiembre las 12 horas, Abel Pintos vuelve a visitar la casa para celebrar sus 30 años de carrera con un show exclusivo e íntimo. Además, también estará por primera vez, Lola Índigo, la artista española que anunció se retiro temporal de la música a sus 33 años.

También, tendrá una sección especial a partir de las 16:30 horas, "Especial Martín Fierro", una cobertura dedicada a los premios de APTRA que se llevarán a cabo el lunes 29 de septiembre. Harán predicciones sobre quiénes pueden ser los posibles ganadores de la noche.

Para terminar de hacer del domingo una verdadera fiesta, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte y todo el humor con Alfredo Casero y Alacrán en la tradicional Pulpería.

¿Quién podría conducir La Peña de Morfi en 2026?

Alejandro Castelo dio la información en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y contó: "La productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozin...".

"Diego Leuco y Lizy Tagliani son conductores de primer nivel y están conformes, pero la producción piensa en relanzar el programa en 2026", agregó.

Luego, tras una serie de pistas a modo de enigmático, el panelista reveló que Fer Dente podría ocupar el lugar de los actuales conductores de La Peña de Morfi en Telefe. "Está en carpeta", aseguró, y aclaró que por el momento no está definido si estaría solo o acompañado al frente del envío.