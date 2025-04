Alberto Cormillot sorprendió con un nuevo pasatiempo deportivo a sus 86 años

Alberto Cormillot lo hizo de nuevo. A los 86 años, cuando muchos suponen que el cuerpo impone límites infranqueables, el médico nutricionista más famoso del país decidió desafiar la lógica y también a la gravedad: se subió al arnés y voló sin ninguna restricción. Una de sus tantas pasiones alejadas de los consultorios, la danza aérea, no solo le permite ejercitarse, sino también expresarse y, sobre todo, disfrutar. Y, en ese marco, volvió a causar furor con su última hazaña.

“Aéreo... Volviendo... Lo que cuesta…”, escribió en sus redes junto a un video en el que se lo ve colgado de un arnés, girando, estirando los brazos, y ensayando una coreografía improvisada junto a su profesora. La imagen captó a los usuarios por los movimientos de Alberto ante la cámara. Vestido con ropa deportiva y una concentración impecable, Cormillot da vueltas boca abajo en el aire como si se tratara de una rutina más de su vida diaria.

En el posteo original, la repercusión de sus fanáticos llegó con una catarata de mensajes de apoyo y aprecio. “¡Qué grande, doctor!”; “Toda mi admiración para usted”; “Genio, esa vitalidad es la que no hay que perder”; “La edad es solo un número”; “Es un ejemplo a seguir de que siempre se puede”; “Increíble, los genios no se casan nunca”; “Es un gran ejemplo, y yo con 52 años no salgo ni a caminar”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron su publicación. Algunos seguidores se mostraron emocionados hasta las lágrimas.

Y en parte, lo es porque no se trata de un capricho esporádico. El médico incorporó la danza aérea a su rutina hace años, que ya incluye tango, tap y gimnasia. Lo hace por salud, pero también por placer. “Hacer aéreo, de todas las cosas que hago, es posiblemente la que más me gusta”, confesó tiempo atrás en diálogo con Teleshow. “Hace rato que lo hago y tengo varias coreografías”, agregó.

Además, no es la primera vez que comparte esta faceta poco conocida. En noviembre del año pasado, durante una muestra organizada por su profesor Agustín, Alberto ya había mostrado sus habilidades colgado del techo. “Ensayé esta coreografía entre 30 y 40 veces. Cuando te sale bien la sensación es de satisfacción, y cuando no, te da un fastidio que ni te cuento”, relató entonces, con la sinceridad que lo caracteriza, a este medio. “Para mí es un desafío poder aprender cosas físicas no teniendo ninguna inteligencia corporal”, explicó. “No tengo inteligencia corporal, así que mi desafío es hacer cosas en las que tengo que luchar contra mis propias barreras y falta de práctica porque en mi vida no he bailado”, confesó sin vueltas.

Pero eso no lo detuvo. Tampoco lo detuvo en junio de 2023, cuando se lo vio bailando en suspensión al ritmo de “Quiénes son”, la canción que Lali Espósito le dedicó a Moria Casán. Con su particular humor y entusiasmo, escribió: “¡En la clase de aéreo de Paula Illane hicimos una coreografía con esta canción de Lali que me encantó! ¡Felicitaciones Lali por este lanzamiento! ¡Gracias Paula por las clases espectaculares de siempre! ¡Gracias Estefi y Emilio que me acompañaron!”.

Padre de Adrián, Reneé y Emilio, su hijo menor con Estefanía Pasquini, Alberto sigue siendo fiel a su mensaje de siempre: moverse, alimentarse bien, y disfrutar. Lo repite desde los estudios de televisión al mando del equipo de Cuestión de Peso (El Trece), en charlas médicas y en sus redes. Pero ahora lo muestra desde el aire, suspendido, girando como un péndulo feliz y, además, deja en claro que elige otra forma de envejecer: con humor, con coraje y ganas de llevar adelante nuevos desafíos.