Ángela Leiva habló sobre cómo Marcelo Weigandt rompió su relación con ella

Dos meses pasaron desde que Ángela Leiva y Marcelo Weigandt decidieron poner fin a su noviazgo. Desde entonces, la cantante y el futbolista buscaron dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa en sus vidas. En ese sentido, este miércoles, la artista dio detalles de su ruptura y recordó la dura frase que le dijo el deportista.

Si bien el romance entre Leiva y Weigandt duró apenas cuatro meses, la situación le provocó una herida a la joven. Sin lágrimas en su cara, pero con una voz apagada, la cantante expresó cómo fue el final de su relación. “Cuando una persona que está a muchos kilómetros de distancia te dice que no te quiere ver más por un mensaje de WhatsApp... y... la verdad que se llevó responsabilidad afectiva a marzo”, comentó en una charla en el programa Rumis, de La Casa Streaming, dejando claro su malestar por la situación.

Luego, quien se expresó en esa situación fue La Joaqui. Con la idea de ver la parte positiva de la situación, la intérprete de “Butakera” elogió a Ángela: “Entraste hoy y estabas más “buenota” que nunca. ¿No te sentís así? Tu piel, por ejemplo. Poco se habla del “glow up” que tiene una persona cuando se da cuenta de lo que no estaba viendo”.

La conversación en el programa también incluyó a Julieta Poggio, quien insinuó que había más aspectos de la relación que no se habían revelado públicamente. Sin embargo, Leiva decidió no profundizar en esos detalles, concluyendo el tema con un “Hasta ahí”.

El desenlace de esta relación dejó a muchos seguidores de Leiva sorprendidos, especialmente por la manera en que se produjo la ruptura. La cantante, que ha sido abierta sobre sus experiencias personales en el pasado, no dudó en compartir su decepción con sus seguidores y el público del programa.

Dolida por la ruptura

En otra entrevista, Leiva ya había manifestado su dolor por la situación y había destacado que se trató de una decisión personal del deportista. “Estoy feliz, contenta porque estoy sacando música, componiendo un montón”, comenzó diciendo la cantante, en una charla con Intrusos (América TV) dando indicios de que la decisión de terminar el vínculo tuvo un efecto positivo en su carrera. A la hora de hablar de la separación no pudo contener su dolor y se confesó a corazón abierto: “Se terminó. Duró muy poco, pero fue muy intenso”.

Cuando le consultaron sobre si el jugador del Inter Miami se había “portado bien”, decidió no hablar mal de su expareja y aseguró: “Se terminó, ¿qué querés que te diga?”. Sobre cómo se sintió con la decisión, que según lo que contó fue tomada por el futbolista de manera unilateral, dijo: “Yo estuve muy triste, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí con mis relaciones, creí realmente que era por ahí”.

“No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación, hay veces que hay decisiones que uno no toma y duele porque uno piensa que está en un lugar, que está proyectando algo y que de un día para el otro te dicen ‘Mejor no’”, respondió categórica a si hubo terceros en discordia y la ilusión que tenía por los planes a futuro en la relación con el compañero de Lionel Messi.

“Un día una de las partes decidió que no iba más, decisión unilateral. Fue él, por eso quedé tan triste”, agregó. La relación duró tan solo unos meses y, a diferencia de otras parejas, Ángela dejó en claro que no está en sus planes una segunda vuelta: “No, con esas cosas no se jode. Me comí un cuento hermoso, en el cual yo era una reina enamorada, a la cual la amaban y la cuidaban y no pasó, pero no lo culpo, a veces son las formas y los tiempos, las decisiones y la responsabilidad afectiva”.