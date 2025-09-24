El Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María 2026 celebra 60 años con una grilla variada

El Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María conmemorará su 60.º aniversario entre el 8 y el 18 de enero de 2026, en una edición que promete combinar tradición y novedades. Este miércoles se dio a conocer oficialmente la programación artística que integrará el anfiteatro José Hernández durante las 11 noches de fiesta.

La grilla anunciada reúne a 60 artistas y agrupa referentes del folclore y de géneros urbanos. Entre los nombres confirmados figuran Jorge Rojas, Abel Pintos, Soledad, Ulises Bueno, Chaqueño Palavecino, Desakta2, Cazzu, Luciano Pereyra, Magui Olave, La Konga, Carlitos y Euge Quevedo, DJ Fer Palacios y Q’ Lokura, entre otros. La selección intenta ofrecer una propuesta plural que atraiga a distintos públicos y generaciones.

Según Nicolás Tottis, secretario de Programación del festival, la organización trabajó durante mucho tiempo para preparar esta edición especial. Tottis remarcó la expectativa entre los organizadores y el público y afirmó que la intención es que cada jornada sea “única e irrepetible”.

La programación de 11 noches fue diseñada para ofrecer un espectáculo integral que combine el folclore tradicional con ritmos contemporáneos. “La idea es que la gente que venga en estas 11 noches pueda disfrutar, divertirse y llevarse la experiencia de lo que es este festival”, añadió el funcionario.

Además de la grilla, desde la organización anticiparon mejoras en las instalaciones y en la puesta en escena: entre las novedades técnicas se anunció la duplicación de las pantallas del escenario, como parte de un plan de modernización que incluye actualizaciones en sonido y escenografía, con el objetivo de optimizar la experiencia de los asistentes.

La edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María se perfila así como una celebración que busca mantener la esencia del encuentro tradicional mientras incorpora propuestas y recursos para adaptarse a audiencias actuales. La combinación de artistas consagrados y figuras emergentes, junto a la renovación técnica, marcará el tono de una cita que históricamente ocupa un lugar central en la agenda cultural del verano argentino.