Tras la denuncia de la mamá de Lowrdez Fernández sobre la desaparición en el que dijo no tiene contacto con ella desde el 4 de octubre, la cantante subió un video en su cuenta de Instagram donde expresó estar "perfecta".

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, detalló esta mañana con voz ronca y poco entendible luego de que su madre, Mabel López, enviara el mail a la Comisaría Vecinal 15B a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal. "Gracias por ocuparse de mí, estoy bien", cerró.

La denuncia de la mamá de Lowrdez

A través de un mail, la mamá de la exintegrante de Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tenía contacto hace 19 días y no sabe su paradero. El escrito también denuncia a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

Tras la notificación personal policial se presentó en el domicilio de la cantante y tras llamar a puerta atendió García Gómez, quien reaccionó de forma agresiva e incluso grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre dijo que Lowrdez ya no vive en la casa ni son pareja.

Finalmente, expresó que si querían revisar la casa solo lo iban a lograr con la orden de un juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.