Aseguran que el romance entre Liam Neeson y Pamela Anderson es mentira

Desde hace semanas se viene hablando del romance entre Liam Neeson y Pamela Anderson. La sorpresa por el amor que habría nacido entre escena y escena de la nueva versión de La pistola desnuda quedó eclipsada por un rumor que circuló con fuerza esta semana: todo podría ser una movida de prensa para promocionar ese film.

De acuerdo con lo que publicó el bloguero Rob Shuter en su espacio virtual Naughty But Nice, los protagonistas de la renovada sátira nunca fueron pareja.

“Su romance, que acaparaba titulares, fue pura propaganda de Hollywood para vender entradas de la nueva versión de La pistola desnuda”, sintetizó el chimentero que busca imitar el estilo del reconocido Perez Hilton.

Según una fuente cercana a los actores que habló con Shuter, todo fue inventado porque “la gente quiere creer en el romance, y Hollywood sabe que las historias de amor mueven entradas”.

“No se trataba de que Pam encontrara el amor ni de que Liam siguiera adelante. Se trataba de la expectativa en taquilla. Así de simple”, lanzó el informante, que es un ejecutivo de un estudio importante, según el periodista.

Cómo fue el beso en la boca entre Liam Neeson y Pamela Anderson

A pesar de que ahora se duda sobre el romance, lo cierto hasta el momento es la notable química que mostraron Liam Neeson y Pamela Anderson en cada entrevista que dieron.

En uno de los reportajes, incluso, se dieron un beso en la boca y le pusieron picante al rumor. En Today, las cámaras tomaron el momento en el que se dieron un pico.

Pamela Anderson y Liam Neeson se conocieron durante el rodaje de la remake/reboot de la mítica comedia que en los 90 protagonizó Leslie Nielsen.

De acuerdo con una persona cercana a la producción de La pistola desnuda, que habló con la revista People, el romance entre las estrellas es un hecho. “Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro. Están disfrutando de la compañía mutua”, enfatizó.

Neeson, que tiene 73 años, tuvo varias relaciones de perfil alto con Barbra Streisand, Brooke Shields y Helen Mirren. En 1994 se casó con Natasha Richardson, la actriz que murió en 2009 en un accidente mientras practicaba esquí. Tiempo después mantuvo una relación durante dos años con una ejecutiva de relaciones públicas. Desde ese momento, no se le conocieron más parejas.

Por su parte, Anderson, de 58 años, tuvo varios matrimonios y relaciones conocidas durante su vida. Estuvo casada con Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon, Jon Peters y Dan Hayhurst. Además, tuvo varios novios famosos entre los que están el músico Bret Michaels y el futbolista Adil Rami, el último formal que se conoció.