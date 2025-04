Así fue el multitudinario show gratuito de Tini Stoessel

Este jueves 3 de abril, Tini Stoessel encabezó un show gratuito en las inmediaciones del canal de streaming La Casa ubicado en Palermo Soho donde, desde la madrugada, decenas de seguidores acamparon en la zona para obtener una ubicación privilegiada frente al escenario.

El lunes, una serie de afiches en la calle anunciaron el show de la artista de 28 años en Nicaragua 5087, casi esquina Oro. La confirmación llegó el martes a través de redes sociales, desatando la emoción de sus seguidores, quienes protagonizaron momentos de tensión al enfrentarse, incluso con tirones de pelo para conseguir una mejor ubicación frente a la estructura.

El reloj marcaba las 20 hs cuando La Triple T se sumó a la transmisión que acumuló más de 200 mil espectadores online y brindó una entrevista conducida por Lizardo Ponce junto a quien recordó su paso por Violetta, la serie que catapultó su carrera artística y cómo experimentó el vertiginoso ascenso al estrellato.

Además, en medio de la charla, la intérprete anunció que el 24 de octubre encabezará Futttura, su propio festival para repasar su discografía, ofrecer diversas actividades y recordar distintas etapas de su carrera musical en tres escenarios diferentes.

De esta manera, una hora más tarde, la intérprete se presentó frente a la multitud que aguardaba por su show que contó con un total de 9 canciones.

"¿Tienen ganas de recibir a Tini?", le preguntó el conductor del streaming. Segundos después, Stoessel apareció en escena con un pantalón cargo negro de estampado abstracto en blanco, combinado con un top y un abrigo corto para hacer frente a la fresca noche otoñal mientras interpretaba su más reciente sencillo, El Cielo, por primera vez en vivo.

"¡Hola, mis amores! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos?", saludó la cantante a sus fanáticos, quien no dudaron en responder con un eufórico grito, a modo de respuesta.

Al comenzar el show, con micrófono en mano, Tini expresó su gratitud con la audiencia que se autoconvocó en los alrededores del escenario para presenciar su concierto: "No tengo palabras para agradecerles que estén acá hace tantas horas esperando para que cantemos algunas canciones juntos".

"Me da mucha felicidad estar acá, parada en un escenario mientras comparto música con ustedes y gracias por hacer el día más especial de mi vida que fue anunciar Futttura con ustedes acá presentes. No saben lo que significa para mi este show. Gracias por haberme acompañado en tantas etapas de mi vida", manifestó a continuación.

Luego, llegó el turno de Cúpido, la segunda canción de la noche que bautiza su cuarto álbum de estudio, publicado en febrero de 2023.

Así como en la previa hubo algunos empujones y peleas entre las fans de Tini, durante el show dos jóvenes sufrieron mareos y tuvieron que ser asistidas.

De esta manera, mientras se preparaba para la siguiente interpretación, el público no dudó en hacerle sentir su apoyo al vitorear "Olé, olé, olé, olé, Tini! Tini!", un himno infaltable en sus shows en Argentina.

Como era de esperarse, Stoessel interpretó Carne y Hueso así también La Triple T, dos de las canciones más esperadas por sus seguidores. Fue Entonces que la artista decidió bajar del escenario para saludar a aquellos que decidieron presenciar el show.

Aunque Tini había anunciado que los temas de Violetta formarían parte del festival Futttura, el público no quiso esperar y comenzó a cantar En Mi Mundo. Sorprendida y emocionada, la artista no dudó en unirse a la interpretación a cappella.

Luego cantó Pa, una de las piezas más emotivas de su álbum Un Mechón de Pelo (2024), escrita en honor a su padre, Alejandro Stoessel y continuó con Buenos Aires, otro de los temas destacados del disco.

Para cerrar su show, Stoessel eligió Mientemé, su colaboración con María Becerra. "¡Muchas gracias, Buenos Aires! ¡Los amo!", expresó. Sin embargo, ante el pedido insistente de sus fans, decidió regalarles una última canción y volvió a interpretar El Cielo mientras recorría el escenario e interactuaba con ellos.

Show gratuito de Tini Stoessel: peleas entre fanáticas y quejas de los vecinos

En X, circularon imágenes que muestran cómo simpatizantes intercambiaron insultos, piñas y patadas mientras hacen la fila y aguardan por el comienzo del recital. En el video, un grupo de chicas se toma de los pelos y se golpea. En simultáneo, quienes las rodean les imploran que paren e intentan separarlas. En diálogo con América TV, una de las involucradas reveló el motivo de la pelea: “Acampamos toda la noche y se nos están metiendo en la fila”.

El malestar no solo se percibió en parte de los fanáticos. Quienes residen o trabajan en las cercanías, también expresaron reparos. “Yo no puedo abrir mi local. Tengo una inmobiliaria a metros del lugar donde se va a realizar el show. A mí nadie me avisó. Hace más de 20 años que tengo la inmobiliaria acá. Los vecinos de Palermo son y somos constantemente invadidos por espectáculos. Pero nada como esto. Esto puede damnificar a mucha gente”, dijo una mujer a TV Pública.

A raíz de la magnitud del espectáculo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires montó un operativo para reforzar la seguridad y reordenar el tránsito. Hubo un cierre total de la calle Nicaragua, entre Godoy Cruz y Uriarte, donde se armó el escenario, sin afectar las bocacalles extremas. También estuvo cerrada la calle Fray Justo Santa María de Oro, entre Soler y Costa Rica. Los desvíos se levantarán recién a horas de la medianoche. La Policía porteña dispuso además la presencia de agentes de tránsito e incrementó la presencia de oficiales y efectivos de la División Motorizada.

El costo del operativo que realiza el gobierno de la Ciudad para garantizar seguridad e higiene será de 18 millones de pesos y estará a cargo de la productora del evento. Una vez que finalice el show, quedará subido en el canal de YouTube de La Casa Streaming, para todos aquellos que no pudieron verlo en vivo.