Un mes después de haber sufrido una fuerte caída durante una de las funciones del reencuentro de Erreway en el Movistar Arena, Catherine Fulop confirmó que deberá someterse a una cirugía para reparar una seria lesión en su hombro. La noticia fue revelada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), donde también compartió el conmovedor mensaje que la actriz le envió en privado: “Quiero poder cargar a mi nieta”.

“¿Se acuerdan de la imagen de la caída?”, recordó Shaw al aire. “Al otro día hablamos con ella, dijimos 'Cathy, no pasó nada'. Estaba bárbara, incluso grabó un video contando eso. Pero después de los estudios, me dijo que todo está muy mal: el 27 de noviembre tiene que operarse del hombro”, detalló la panelista.

Según explicó, la protagonista de Rebelde Way no sintió dolor inmediatamente por su alto umbral de tolerancia, e incluso viajó pocos días después a Japón con Marley para Por el mundo. Sin embargo, durante el viaje comenzó a sentir molestias y pérdida de fuerza en el brazo. Al regresar a Buenos Aires, los estudios confirmaron el diagnóstico: desprendimiento de tendones y ligamentos.

A pesar de la situación, Fulop mantiene su característico optimismo. En el mensaje que compartió con Shaw, aseguró que la intervención quirúrgica tiene un objetivo profundamente personal: “Lo hago porque quiero poder cargar a mi nieta. Prefiero hacerlo ahora, con buena energía y actitud”.

Actualmente, la actriz se encuentra en Los Ángeles junto a su esposo Osvaldo Sabatini, desde donde continúa su recuperación previa a la cirugía. Allí se mantiene en reposo, acompañada por su familia y con el apoyo constante de sus seguidores.

El accidente ocurrió el pasado 16 de septiembre, durante la quinta presentación del reencuentro de Erreway. Fulop, que volvía a interpretar a Sonia Rey -su recordado personaje de Rebelde Way-, tropezó mientras buscaba a su “hija” en la ficción, Marizza (Camila Bordonaba), y cayó frente al público. Pese al susto, minutos después volvió al escenario, se reincorporó y llevó tranquilidad a los fanáticos: “Por suerte estoy viva”.