Luego del éxito de su álbum Latinaje, de llevar su show a distintos países y tras referirse públicamente a la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal para el cuidado de su hija, Cazzu impactó al anunciar su regreso a OnlyFans. Con una llamativa y sensual publicación en redes sociales, la joven comunicó su decisión, causando furor entre sus fans.

Utilizando el formato de historias, la cantante compartió un mensaje claro dirigido tanto a sus seguidores habituales como al público interesado en su vida y carrera. En la imagen que acompañó su anuncio, Cazzu aparece retratada frente a un espejo, proyectando una atmósfera íntima y reflexiva, reforzada por la frase en inglés “I’m back bit...”, escrita en la propia fotografía.

En su regreso actual, la tarifa mensual para acceder a su perfil se ha fijado en 10 dólares. Esta suma busca mantener la accesibilidad para su audiencia y, al mismo tiempo, capitalizar la experiencia positiva de la etapa previa. El antecedente financiero y la respuesta del público subrayan la capacidad de la artista de transformar el interés mediático en resultados concretos dentro de OnlyFans.

Cazzu no es ajena al universo de OnlyFans. Su primer acercamiento a la plataforma se remonta a noviembre de 2020, cuando sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su perfil mediante Instagram. Al iniciar esta etapa, la cantante ofreció material sensual y exclusivo, estableciendo una conexión directa y personalizada con quienes decidieran suscribirse.

La reactivación de su perfil en OnlyFans no solo representa una estrategia relacionada con su actividad profesional, sino que además se inscribe en un momento de reorganización en el plano personal. La relevancia de este regreso radica no solo en la plataforma elegida, sino también en el marco emocional y familiar que la acompaña. El vínculo entre vida personal y profesional se vuelve especialmente visible cuando la artista comparte abiertamente sus decisiones, lo que incentiva diferentes reacciones y análisis sobre el significado y las consecuencias de su retorno.

Este nuevo inicio dentro de la plataforma de contenido exclusivo ocurre en una etapa personal luego de que la cantante hablara sobre la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal para el cuidado de su hija. Todo se dio cuando la joven aterrizó en el aeropuerto de la capital mexicana; allí la artista fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron por su relación con su expareja.

Luego de una serie de preguntas sobre su carrera, su libro y el cuidado de su hija Inti, una periodista le preguntó: “Eres una motivación para muchas mujeres porque eres un ícono a seguir por todo lo que has hecho, has salido adelante sola; ¿has recibido el apoyo de Christian Nodal?”. Tras tres segundos de silencio, la joven preguntó: “¿Cómo? ¿En qué momento? ¿A mí?”. Una vez que la comunicadora aclaró que se refería al apoyo económico, Cazzu subrayó: “Se podría decir que sí; la verdad, no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Fue entonces cuando la cronista quiso ahondar más en el tema: “¿Pelearás para que sea justo legalmente?”. Fiel a su estilo, firme y segura, la cantante respondió: “Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija; tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiares tan patriarcal, la verdad es que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino; mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.