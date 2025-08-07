Charlize Theron cumple 50 años: ¿cuáles son sus películas favoritas?

Hoy 7 de agosto es el cumpleaños de Charlize Theron, que celebra 50 años con el mundo entero rendido a sus pies gracias a una impresionante filmografía. La carrera de la sudafricana delante de las cámaras arrancó a muy temprana edad, cuando una lesión de rodilla le obligó a abandonar su sueño de ser bailarina y decidió buscar fortuna como actriz. Podemos constatar que la encontró y, con talento y tesón, no la ha dejado escapar.

La lista de películas imprescindibles con Charlize Theron es extensa y ampliamente conocida, con dramas de renombre como 'Las normas de la casa de la sidra' (1999) o la 'Monster' (2003) con la que ganó el Oscar, a películas de acción como 'The Italian Job' (2003) o 'Atómica' (2017), thrillers como 'La otra cara del crimen' (2000), comedias como 'Casi imposible' (2019), sus colaboraciones con la guionista Diablo Cody ('Young Adult' -2011-, 'Tully' -2018-), debilidades personales como 'Aeon Flux' (2005), 'Prometheus' (2012) y sus incursiones en la saga 'Fast & Furious' o, por supuesto, el inmortal papel de Furiosa en 'Mad Max: Furia en la carretera' (2015). Cada cual tendrá sus favoritas, filias y fobias; todo el mundo debe ver su papel en 'Arrested Development'.

Pero aquí no vamos a desglosar las mejores películas en las que ha participado la actriz. En vez de elegir nuestras favoritas de su filmografía, vamos a fijarnos en las películas que ella misma idolatra. Y para eso recurrimos a las propias palabras de la sudafricana ante el micro de Letterboxd, cuando le hicieron el clásico test de la red social en el que tienes que elegir tus cuatro películas favoritas. ¿Cuáles crees que escogió Charlize Theron? Su gusto resultó ser intachable.

Una de terror

El terror no es uno de los géneros en los que más se haya prodigado Charlize Theron, pero no hay que olvidar que su carrera en el cine comenzó precisamente ahí: con un papel sin acreditar en 'Los chicos del maíz 3: La cosecha urbana' (1995). Sea como sea, la actriz opta por un clásico incontestable del género al elegir la primera de sus películas favoritas: 'Tiburón' (1975), de Steven Spielberg, que además este verano cumple la misma edad que ella.

Una de acción

Convertida en heroína de acción por derecho propio, la afición de Charlize Theron por las patadas y los puñetazos no estaría completa si no disfrutara también de verlos en pantalla además de ejecutarlos. Elige otra cumbre de un género concreto, que además también puntúa alto en la ciencia ficción: 'Matrix' (1999), la primera entrega de la saga de las hermanas Wachowski. Además, el protagonista es su viejo amigo Keanu Reeves, con quien justo por aquella época hizo 'Pactar con el diablo' (1997) y 'Noviembre dulce' (2001).

Una para llorar

Una película que siempre hace llorar a Charlize Theron (y a cualquiera) es 'Fiel amigo' (1957), su tercera elección. Este clásico familiar de Disney dirigido por Robert Stevenson lleva décadas traumatizando a distintas generaciones de espectadores con la historia de amistad entre su pequeño protagonista y un perro callejero en Texas justo después de la Guerra de Secesión.

Una que no te esperas

El cuarto y último título que elige la actriz es de los de anotar en la watchlist. Se trata de 'Querido intruso' (1991), la primera película en inglés del cineasta sueco Lasse Hallström con quien unos pocos años después Charlize Theron trabajaría en 'Las normas de la casa de la sidra' (1999). Es una comedia dramática sobre el romance entre los personajes de Holly Hunter y Richard Dreyfuss, cuya diferencia de edad supone un choque para la familia de ella, entre quienes encontramos a Dann Aiello, Gena Rowlands y Laura San Giacomo, casi nada.