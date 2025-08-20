Charly García recibió el título de Doctor 'Honoris Causa' por parte de la Universidad de Buenos Aires. El músico participó del acto en la Facultad de Filosofía y Letras, se lo vio de muy buen ánimo y hasta se animó a bromear.

¿Por qué recibió Charly García el 'Honoris Causa' de la UBA?

Seguramente cuando el músico compuso el tema "Filosofía barata y zapatos de goma" no se imaginó que, décadas después, sería el protagonista de un emotivo y merecido homenaje realizado en la facultad pública que forma justamente filósofos.

A los 73 años, el referente del rock nacional visitó la sede de la calle Puán para recibir el reconocimiento organizado por la cátedra de Música Popular de la casa de altos estudios en función de "su aporte a la música y a la cultura argentina".

Si bien en un primer momento se había descartado la presencia de Charly, el artista sorprendió a todos al ingresar al aula 108 de la facultad que se encontraba colmada de asistentes.

Pese a las dificultades de su salud, el popular artista se animó a recibir personalmente el reconocimiento, donde se lo vio tranquilo y sonriente.

El momento polémico surgió de las mismas autoridades universitarias.

El decano de la facultad, Ricardo Manetti, expresó que "no hay dudas que Charly nos reúne a todos. Es un símbolo de la cultura nacional, no ese 'Homo Argentum' que quiere presentar ese cine que de argentino tiene poco".

Y cerró la idea: "Charly es nacional y popular".

Durante su breve intervención, el ícono de la música nacional agradeció el reconocimiento recibido y bromeó: "Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García". Sus palabras generaron de inmediato una cálida ovación por parte de los presentes.