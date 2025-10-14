Cómo fue el comienzo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025

Este lunes 13 de octubre comenzó finalmente la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe y la conductora Wanda Nara fue la encargada de abrir el ciclo y presentar a los nuevos participantes.

¿Cómo comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

"Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir en cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender", comenzó la conductora. Después, desde la pantalla de Telefe fueron mostrando distintos videos en donde los participantes se definían con mucho humor.

Pero eso no fue todo, ya que Wanda Nara también mostró las nuevas cocinas, que cuentan cada una con una pantalla led y están igual de equipadas que las últimas ediciones. Por último, aparecen los jueces, quienes dejaron en claro: "Solo exigencia y superación, nada menos que esto".

Para comenzar oficialmente con la nueva temporada de MasterChef Celebrity, la presentadora invitó a cada uno de los participantes con una presentación especial. Apenas entraron, las figuras comenzaron a recorrer las cocinas y el mercado antes de enfrentarse a los desafíos del ciclo.

¿Quiénes participan en MasterChef Celebrity Argentina?

Se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que cocinarán 24 celebridades de distintas disciplinas: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes. Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

¿Masterchef Celebrity tiene stream?

Masterchef Celebrity contará con un ecosistema multiplataforma único. En Streams Telefe se verá la Reacción en vivo junto a Grego Rossello y Nati Jota por YouTube y Twitch. Y además del react oficial, llega una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers. Por primera vez, reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar en vivo a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo a la reacción de Grego y Nati. Así, se convertirán en voces oficiales, compartiendo con sus comunidades la experiencia de ver MasterChef Celebrity. Los streamers elegidos son: Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.