A pesar de protagonizar una polémica ruptura, Ben Affleck continúa apoyando los proyectos de Jennifer López y protagonizaron un inesperado reencuentro en la alfombra roja de "El beso de la mujer araña".

¿Cómo fue el reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck?

La reconocida artista será parte del musical "El beso de la mujer araña", y este lunes 6 de octubre estuvo presente en Nueva York para celebrar el lanzamiento de la película. Junto a ella, apareció el actor que es productor ejecutivo del proyecto junto a su amigo Matt Damon.

Jennifer López y Ben Affleck no dudaron en posar juntos en la alfombra roja y mostrarse muy cómplices, pero eso no fue todo, ya que la ex pareja también presentó el proyecto juntos y hablaron con la prensa.

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron?

Jennifer López presentó el 20 de agosto, la demanda de divorcio de Ben Affleck, en el segundo aniversario de su casamiento en Georgia. Informaron que no hay un acuerdo prenupcial.

Dos años después de su casamiento en Georgia, la cantante de "Waiting for Tonight" y el actor decidieron poner punto final a su relación. Sin dudar, J.Lo solicitó por sí misma el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el 20 de agosto, según TMZ. La fecha de separación es el 26 de abril de 2024.

La pareja se casó en Las Vegas el 16 de julio de 2022, y el 20 de agosto se realizó la ceremonia que celebraron en Georgia.

¿Qué pasó entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La noticia del divorcio de JLo y Ben Affleck llega después de que el actor compró una mansión por su cuenta por la imponente suma de 20,5 millones de dólares en Pacific Palisades el miércoles 24 de julio, día en que la cantante cumplía 55 años. Amigos de "La diva del Bronx" afirmaron que la repentina compra de la mansión de soltero por parte de Affleck el día de su cumpleaños había sido una "puñalada en el corazón". La compra sucedió días después de que la pareja pusiera a la venta su mansión de Beverly Hills por 68 millones de dólares.

Por otro lado, People informó que el 24 de julio, JLO finalizó la venta de su ático de cuatro dormitorios en Nueva York por 23 millones de dólares.