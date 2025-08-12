Cómo serán los playoffs en "La Voz Argentina"

La Voz Argentina, el talent show musical que es un éxito en las noches de Telefe, al término de los knockouts que comenzaron anoche, llegarán los playoffs: una nueva y emocionante etapa en la que el público por fin tendrá la posibilidad de votar a sus participantes preferidos.

En los playoffs llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En cada programa, se presentarán los diez integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá cantar una canción. Su coach será el encargado de salvar a algunos de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus cantantes favoritos para que sigan en la competencia.

Es el paso previo a los conciertos en vivo donde Nico Occhiato conducirá junto a Lali, La Sole, Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas); y Luck Ra. Mientras tanto, se sigue desarrollando El Regreso junto a Karina La Princesita y Sofi Martínez para que alguien de los eliminados de las audiciones a ciegas tenga la oportunidad de sumarse a la competencia.

Si bien todavía no hay fecha de finalización, habrá La Voz Argentina para rato porque según adelantó Ángel de Brito, llegaría La Voz Senior, donde compite gente de edad avanzada, mayormente de 70 a 80 años. "Cantantes que no pudieron desarrollarse en su juventud, frustrados en su carrera artística, tendrán la chance de brillar", puntualizó el conductor de LAM.