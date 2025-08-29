Con la sala llena, la ópera Carmen inauguró el 65º Septiembre Musical
El encuentro artístico, reconocido como uno de los más importantes del país, continuará este viernes en el Teatro San Martín
El Teatro San Martín se vistió de gala para inaugurar el 65.º Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y estrenó a sala llena la avant‑première de la célebre ópera Carmen, de Georges Bizet, en una velada que reunió a público local y visitantes en una celebración de la música y las artes escénicas.
El encuentro contó con la presencia de la ministra de Educación, Susana Montaldo; el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar; la secretaria general, Ana Lía Carbonell; junto a directores de los cuerpos estables y las direcciones del Ente Cultural.
“Estamos muy felices de dar comienzo a este 65.º Septiembre Musical con la ópera Carmen, con una puesta en escena muy original y un equipo increíble entre los solistas, cuerpos estables, personal técnico y todas las personas involucradas para que esto sea posible”, destacó Humberto Salazar.
A su vez, remarcó que “la provincia tiene la costumbre de mantener estos ciclos que ya se volvieron tradición, apoyados por las políticas que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, y que hacen que nuestros festivales sean posibles”.
La ópera Carmen continuará en escena los días 29 y 31 de agosto, así como el 5 y 7 de septiembre, siempre a las 20 horas en el Teatro San Martín. Entradas disponibles en culturadetucuman.entradanet.com y en boleterías del Teatro San Martín y del Teatro Orestes Caviglia.
La dirección musical está a cargo del Mtro. Emir Saúl, la puesta escénica del regisseur Carlos Branca, y cuenta con la participación de la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, junto a destacados solistas como Vanina Guilledo y Paola Soneghetti, entre otros artistas invitados.