Concierto masivo en Lules: La Mona Jiménez convocará multitudes este fin de semana
El reconocido cuartetero cordobés subirá este sábado por la noche al escenario en un espectáculo con entradas agotadas y la llegada prevista de más de 100 micros procedentes de distintos puntos del país.
Este sábado por la noche, el Parque Cultural de Lules vibrará con la presencia de un gigante de la música popular: Carlos "La Mona" Jiménez. Con 74 años, 58 de trayectoria, más de 1.250 canciones grabadas y más de 90 discos editados, La Mona llega para regalar una noche inolvidable que promete extenderse por más de dos horas a partir de las 23:40.
El espectáculo forma parte de la gira Tucumán Beso a Beso, que ya arrancó en Catamarca y seguirá su recorrido luego de Lules por Corrientes y San Luis. En octubre, La Mona subirá al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y cerrará esta etapa en el estadio Único de La Plata. Para quienes asistirán en Lules, las puertas del predio abrirán a las 18:00, ofreciendo espacios de comida y bebida para disfrutar de la jornada completa.
La noche contará además con un invitado muy especial: Walter Salinas, el cuartetero tucumano, que acompañará la velada y le pondrá sabor local al gran acontecimiento. Las entradas están agotadas y desde la Municipalidad informaron que más de 100 micros provenientes de distintos puntos del país llegarán a Lules, estimando una concurrencia superior a 20.000 espectadores.
Será, sin dudas, una fiesta para celebrar la trayectoria de una figura emblemática del cuarteto argentino: energía, memoria musical y emoción en un mismo escenario. Si estás entre los afortunados que asistirán, prepárate para cantar, bailar y ser parte de una noche histórica. Y si te lo perdiste, no pierdas de vista las próximas fechas: La Mona sigue dejando huella en cada plaza que pisa.