Concierto masivo en Lules: La Mona Jiménez convocará multitudes este fin de semana

Este sábado por la noche, el Parque Cultural de Lules vibrará con la presencia de un gigante de la música popular: Carlos "La Mona" Jiménez. Con 74 años, 58 de trayectoria, más de 1.250 canciones grabadas y más de 90 discos editados, La Mona llega para regalar una noche inolvidable que promete extenderse por más de dos horas a partir de las 23:40.

El espectáculo forma parte de la gira Tucumán Beso a Beso, que ya arrancó en Catamarca y seguirá su recorrido luego de Lules por Corrientes y San Luis. En octubre, La Mona subirá al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y cerrará esta etapa en el estadio Único de La Plata. Para quienes asistirán en Lules, las puertas del predio abrirán a las 18:00, ofreciendo espacios de comida y bebida para disfrutar de la jornada completa.

La noche contará además con un invitado muy especial: Walter Salinas, el cuartetero tucumano, que acompañará la velada y le pondrá sabor local al gran acontecimiento. Las entradas están agotadas y desde la Municipalidad informaron que más de 100 micros provenientes de distintos puntos del país llegarán a Lules, estimando una concurrencia superior a 20.000 espectadores.

Será, sin dudas, una fiesta para celebrar la trayectoria de una figura emblemática del cuarteto argentino: energía, memoria musical y emoción en un mismo escenario. Si estás entre los afortunados que asistirán, prepárate para cantar, bailar y ser parte de una noche histórica. Y si te lo perdiste, no pierdas de vista las próximas fechas: La Mona sigue dejando huella en cada plaza que pisa.

Todo listo para una nueva edición de Lules Canta a la Patria