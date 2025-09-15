Confirmaron el embarazo: Marianela Mirra espera el primer hijo de José Alperovich

Marianela Mirra, a sus 41 años, confirmó que espera su primer hijo junto al exgobernador de Tucumán José Alperovich, quien cumple arresto domiciliario en Puerto Madero. Durante años la relación entre ambos fue objeto de rumores; recién se reconoció públicamente cuando Alperovich fue condenado por el abuso de su sobrina y quedó alojado en el departamento donde hoy conviven.

La noticia del embarazo fue difundida por Laura Ubfal, a partir de datos aportados por Gastón Trezeguet, amigo cercano de Mirra. Mirra había contado tiempo atrás que se sometía a un tratamiento de fertilidad y ahora lo confirmó: “estoy en la dulce espera”, según publicaron distintos medios. Ubfal aseguró que la gestación se logró por inseminación artificial: “La confirmación se la dio la exganadora de Gran Hermano a su amigo Gastón Trezeguet y pudimos saber que el embarazo se concretó por inseminación artificial”.

El vínculo entre Mirra y Alperovich viene de años; desde 2007 se hablaba de una relación que permaneció mayormente privada mientras el exmandatario mantenía la vida pública junto a su esposa. Tras la condena, la exsenadora Beatriz Rojkés se apartó de la escena y Mirra “emergió” como la pareja visible del exfuncionario, según relataron fuentes cercanas.

Alperovich ya es padre de cuatro hijos y ahora espera ampliar la familia en condiciones polémicas que reavivan el interés público por el caso judicial que lo condenó. El embarazo vuelve a poner en el centro la convivencia en Puerto Madero, donde permanece cumpliendo prisión domiciliaria, y las repercusiones políticas y sociales que aún genera su nombre.