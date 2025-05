Conmoción por la muerte de un reconocido actor de Son Amores y Los Roldán

El actor y conductor Claudio Delgado, quien supo formar parte de los elencos de las populares ficciones Los Roldán y Son Amores, entre otras, murió en las últimas horas tras sufrir dos paros cardíacos según hizo saber su círculo íntimo.

Fue el músico Orlando Netti quien, por medio de sus redes sociales, anunció la muerte de su amigo a quien despidió con un sentido mensaje.

"Con mucha pena me entero del fallecimiento de Claudio Delgado, querido conductor del programa VIP Magazine, que este año cumplía 25 años al aire. Siempre me recibió con los brazos abiertos en sus ciclos televisivos y radiales, con sensibilidad, respeto y calidez. Fue un gran anfitrión y afectuosa persona. Me queda el recuerdo de los momentos compartidos y su afable receptibilidad. CLAUDIO ALBERTO DELGADO - Q.E.P.D.", expresó el cantante junto a una fotografía junto al actor y conductor en una de sus visitas a su programa.

Desde su entorno más íntimo, informaron que Delgado se descompensó, tuvo un paro cardíaco del que pudieron sacarlo pero inmediatamente hizo otro paro del que ya no pudieron reanimarlo. Sus restos fueron velados en la tarde de este viernes en Casa Fagnani, en la calle Escalada 768 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quién fue Claudio Delgado

Actor, periodista y conductor, Claudio Delgado estaba cumpliendo 25 años al frente de VipMagazine, su histórico programa dominical donde entrevistaba a diferentes figuras del espectáculo.

Pero claro que también pasó por el mundo de la actuación, habiendo participado en ficciones televisivas como Son Amores, Los Roldán, Mujeres de nadie o Muñeca Brava; así como también tuvo una importante trayectoria teatral, especialmente en espectáculos infantiles.

En tanto, allá por el año 2013 en una entrevista con Baby Etchecopar, Claudio Delgado habló de sus inicios en el medio y confió que empezó "por casualidad".

"Un día en el Bauen yo conduje un desfile y fue porque había faltado Horacio Cabak. Una productora estaba sentada en ese desfile, me dio una tarjetita y me dijo ‘vos tenés que hacer televisión. Yo en ese momento trabajaba en el Municipalidad de Buenos Aires”, recordó por entonces.