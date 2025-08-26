El comienzo del otoño suele venir acompañado de algunos de los estrenos más potentes en las plataformas de streaming, y Prime Video no es una excepción. Tras la sorprendente primera temporada, que mantenía el tono de la serie original, este mes de septiembre llega a la plataforma de Amazon la segunda temporada de ‘Gen V’, el spin off de ‘The Boys’. Ya hemos visto cameos de algunos de sus protagonistas en la cuarta temporada de la serie nodriza, y algunos devolverán la visita en esta ocasión, como Luz Estelar o Profundo.

Una de las sorpresas es el estreno de ‘Tribute’, un documental sobre la historia de los videojuegos en España, y que cuenta con la participación de personalidades como el director Nacho Vigalondo, el artista Conrad Roset, o el streamer Illojuan.

Todas las películas de estreno de Prime Video

11 de septiembre

‘Tribute’

Todas las series de estreno de Prime Video

1 de septiembre

‘The Runarounds’ (Estreno)

10 de septiembre

‘La novia’ (Estreno)

17 de septiembre