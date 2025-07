Cosquín Rock 2026: ya venden entradas a $230.000 y hay un truco para conseguirlas más baratas

Este jueves 3 de julio, desde las 10 de la mañana, se habilitó la preventa exclusiva para el Cosquín Rock 2026, uno de los festivales más importantes del país. Este evento, que se ha consolidado como un referente en la escena musical argentina, se llevará a cabo nuevamente en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba, durante los días 14 y 15 de febrero del año próximo.

Los clientes del Banco BBVA tienen acceso prioritario a los tickets, con la posibilidad de pagarlos en 12 cuotas sin interés. Una vez que se agoten estos primeros abonos, se activará la venta general. Aunque no se ha confirmado una hora exacta para su apertura, se recomienda a los interesados que sigan las redes oficiales del festival para recibir actualizaciones al instante.

¿Cómo conseguir las entradas del Cosquín Rock 2026?

Los tickets están disponibles únicamente de manera online a un precio de $230.000. Para adquirirlos, se debe ingresar al sitio oficial del Cosquín Rock o a Eden Entradas, donde será necesario crear un usuario. Aún no se han dado a conocer los precios finales, no obstante, es importante tener en cuenta que a cada compra se le suma un cargo por servicio.

Cómo conseguir las entradas más baratas del Cosquín Rock 2026:

1. Aprovechando la preventa exclusiva del BBVA

Los clientes del Banco BBVA tienen la ventaja de acceder a la preventa exclusiva, además de contar con la opción de pagar en 12 cuotas sin interés. Es importante mencionar que, en ocasiones, esta preventa presenta un precio promocional en comparación con la venta general, por lo que es recomendable actuar con rapidez.

2. Comprando en las primeras etapas

El Cosquín Rock suele lanzar las entradas en distintas etapas o lotes, siendo los primeros siempre más económicos. Por lo tanto, tras la habilitación de la venta general, es aconsejable realizar la compra lo antes posible para evitar futuros aumentos de precios.

3. Evitar la reventa

Es fundamental no adquirir entradas a través de canales no oficiales (fuera de la web del festival o Eden Entradas), ya que los precios en reventa suelen ser significativamente más altos y no ofrecen garantías de validez.

4. Seguir las redes del festival

Desde las cuentas oficiales del festival, a menudo se lanzan promociones especiales, sorteos o descuentos que pueden ser de interés para los compradores.

Hay dos tipos de abonos disponibles actualmente:

General: acceso a los dos días del festival, todos los shows y espacios gastronómicos, excepto el área FANATIC.

acceso a los dos días del festival, todos los shows y espacios gastronómicos, excepto el área FANATIC. FANATIC: incluye todo lo anterior más acceso preferencial, vista privilegiada y una zona gastronómica exclusiva.

El Cosquín Rock 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en Córdoba.

¿La mejor grilla de todos los tiempos?

Por el momento, solo se puede adquirir el abono completo, y la venta de entradas individuales por día comenzará una vez que se revele la grilla de artistas, lo cual está previsto para finales de agosto. José Palazzo, el productor del evento, destacó la expectativa al afirmar: "Si no es la mejor grilla de todos los tiempos, pega en el palo", y mencionó la gran cantidad de personas en la cola virtual, tanto de Argentina como de países limítrofes.

Las entradas pueden conseguirse a través de Cosquínrock.net.

Paso a paso para comprar los tickets del Cosquín Rock 2026

Ingresá al sitio del festival o a Eden Entradas.

Registrate o iniciá sesión.

Buscá “Cosquín Rock 2026” y elegí el tipo y cantidad de entradas.

Seleccioná medio de pago (en esta etapa, solo BBVA).

Confirmá la compra y revisá tu email.

¿Y la grilla del Cosquín Rock 2026?

Hasta el momento, no se han anunciado los artistas que formarán parte de la edición 2026. Sin embargo, es importante señalar que la preventa suele agotarse rápidamente debido al fuerte historial del festival y a su público fiel.

Pulseras, envío y verificación

En los próximos días, se informarán los puntos y fechas para el retiro de las pulseras de ingreso. Asimismo, se activará la opción de envío a domicilio, facilitando así el acceso a los asistentes.