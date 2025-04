Coti Sorokin confesó que durante cuatro años fue un inmigrante ilegal en España

Hay grandes músicos con historias de superación, mendigos que se convirtieron en estrellas capaces de llenar estadios y hacer corear a millones de personas sus pequeños poemas convertidos en himnos. Pero pocos han vivido una historia tan curiosa como Coti Sorokin, el cantante y compositor que con los años se ha convertido en una leyenda tanto en Argentina como en España. Sin embargo, en esta última vivió una peculiar situación que ha revelado varios años después.

“Tenía doble disco de platino, me habían entregado el premio Ondas, un montón de condecoraciones... y seguía siendo un inmigrante ilegal”, contaba Coti durante su visita por el programa de Radio3 Hoy Empieza Todo. “Siempre hago el chiste de que era el inmigrante ilegal más famoso de España en aquella época. Me iba de gira a Argentina y cuando volvía no sabía si iba a volver a ver a mi familia, porque no sabía si me iban a dejar entrar”, relataba el autor de Nada fue un error.

Finalmente, Coti pudo poner en regla sus papeles y dejar atrás esa situación que lo mantenía en vilo. “Yo seguía luchando por conseguir esa regularidad, no tenía ni siquiera la residencia legal. Eran épocas en las q se endureció mucho toda la entrada al país y yo en un momento dado ya tenía hasta hijos españoles y todavía no tenía ni la residencia”, añadía Coti, quien acaba de presentar su última canción, Tu nombre, en colaboración con la cantante Yami Safdie, y después de haberlo hecho el año pasado con la española Ana Guerra, junto a la que firmó Canción de luto.

Casualidades del destino

En realidad, Coti Sorokin llegó a nuestro país por pura casualidad. El cantante iba a tomar un avión en 2001 hacia Estados Unidos, pero los atentados del 11 de septiembre hicieron que sus planes cambiasen de rumbo, y finalmente tomó el camino hacia Madrid, algo que ha expresado en numerosas ocasiones cambió para siempre su carrera. “No creo en las casualidades. Yo ya conocía Estados Unidos y no me sentía viviendo allí. Me iba a reunir con un productor que, al cancelarse el vuelo, me convocó más tarde en Madrid. Cuando llegué aquí, sí encontré un lugar en el que vivir”, contaba en una entrevista el cantante.

El resto, como suele decirse, es historia: Coti compuso algunos de sus mejores trabajos entre España y Argentina, como su aclamado álbum Coti, en el que ya contenía dos de sus grandes éxitos con otros cantantes de éxito como Andrés Calamaro o Dani Martín, junto al que cantaba Antes que ver el sol. Después de eso llegaría Canciones para llevar y Esta mañana y otros cuentos, los otros dos álbumes multipremiados y de nuevo plagados de grandes colaboraciones. Aunque por aquellos años vivía en una situación nada halagüeña, Coti también tuvo a sus otros dos hijos en España, Leyre y Dylan. Tantos años después y ya con todos los papeles en orden, Coti disfruta de su nueva vida tras casarse con la también cantante Lelé, nombre artístico de María Candelaria Tinelli Aquino, y junto a su familia mientras sigue componiendo y actuando a caballo entre Argentina y España, la que siempre ha sido su segundo hogar incluso cuando era su inmigrante ilegal más famoso.