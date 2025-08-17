Alberto Martín falleció a sus 81 años el día sábado 16 de agosto tras haber atravesado un delicado cuadro de salud que lo obligó a pasar sus últimos días internado.

Además de haber sido visto en Mañanísima junto a Carmen Barbieri en la pantalla chica, el actor comenzó su carrera en los años '70 en el cine y en el teatro. Sin embargo, donde más se lució fue en la televisión con la telenovela “Me llaman Gorrión” y “Los hijos de López”.

¿De qué murió Alberto Martin?

En el 2021, al actor le habían detectado un tumor en el ojo derecho pero, por su parte, siempre se había mostrado optimista frente a esta delicada situación: "Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito, había que quitarlo o quitarlo. Veremos que sale. Yo soy muy positivo en todo esto".

Además, estaba atravesando un mal momento desde el fallecimiento de su esposa en el 2018, después de haber pasado una vida con ELA.